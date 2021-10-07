門號即帳號，轉帳超便利！北富銀新推出「手機門號轉帳收款服務」

轉帳是民眾最常使用的金融服務， 台北富邦銀行日前進行內部調研發現， 許多客戶在轉帳時最常遇到的痛點就是銀行帳號太難記， 擔心不小心輸入錯誤把錢轉到他人帳戶。 為了提升數位金融服務品質，北富銀與財金公司合作， 自即日起推出「手機門號轉帳收款服務」， 只要先把手機門號和北富銀帳號完成綁定， 日後輸入手機門號即可完成轉帳，方便又安全！此外， 為進一步優化使用體驗， 北富銀率先支持以單一門號綁定多個金融機構帳戶，民眾再也不必「 選擇困難」，讓轉帳收款更加輕鬆簡單!

北富銀表示，隨著疫情帶動零接觸支付， 民眾利用轉帳代替現金交付越來越普遍。目前銀行帳號約在10碼到 16碼左右，相較於手機門號，銀行帳號不僅冗長且使用率低， 不容易記憶， 實務上也不時有民眾因給錯帳號或輸入錯誤導致轉錯帳， 若誤收款項人不願配合還款，民眾甚至需要採取法律途徑， 相當耗時費力；此外， 對帳時通常只會提供帳號尾數後幾碼進行核對， 如果是人數眾多的團購或社區住戶間分攤費用， 也容易因尾數相同導致對帳糾紛或產生個資疑慮。

為解決轉帳時常見痛點，北富銀攜手財金公司推出「 手機門號轉帳收款服務」，客戶可以透過北富銀的行動銀行， 完成手機門號與北富銀帳號綁定，日後「門號即帳號」， 可取代銀行帳號輕鬆完成轉帳收款。目前財金公司提供的「 手機門號轉帳收款服務」平台已支持多家金融機構帳號綁定， 北富銀率先支持「一對多」服務， 單一門號可以綁定多家金融機構帳號， 無論是接收他人轉帳或轉帳給他人， 對於擁有多個常用帳戶的民眾或店家來說， 就算已經將手機號碼綁定其他同樣加入財金公司「一對多」 服務之金融機構，仍可綁定北富銀帳號， 只要完成綁定就可輕鬆使用此手機門號轉帳收款服務， 大幅提升收付款的便利性。

北富銀致力推動數位金融發展，除了本次新推出的「 手機門號轉帳收款服務」外， 今年也針對轉帳服務開發多項創新應用，例如非約定轉帳交易「 一鍵調額」功能，透過手機即可輕鬆提高網行銀的轉帳限額；「 一鍵複製帳號」功能，可確保提供轉帳帳號的正確性；「 跨行轉帳留言」及「帳號遮蔽」功能， 方便查對帳戶和提供轉帳證明，期待以用戶思維結合Fintech 技術，為客戶創造更便利貼心的體驗，帶動數位金融服務向前精進。

配合「手機門號轉帳收款服務」全新上線，北富銀於即日起至10/ 31推出早鳥體驗活動，只要以北富銀帳號完成手機門號綁定， 並在活動期間以手機門號成功接受單筆500元(含)以上之跨行轉 帳收款交易，即可獲得抽獎資格，有機會拿到LINE POINTS 100點、富邦勇士紀念短TEE、富邦勇士紀念帽等貼心好禮。 想了解更多綁定和體驗活動資訊，請參閱以下網址說明： https://www.fubon.com/banking/ event/deposit/phonetransfer/ 202110/index.html