北北基桃首都圈4縣市首長線上合體 新北帶你重返眷詠年代

北北基桃首都圈4縣市首長今(7)日於線上合體， 第二度同框為眷村文化節聯合推廣活動！ 繼去年由桃園市主辦聯合記者會，共同行銷4縣市眷村文化節後， 今年由台北市主辦，因應疫情調整為線上記者會，共同推出「 拾眷集章-集章抽好禮」，只要答對即可參加4縣市準備的大禮包抽 獎，邀請全國民眾一起參加及前往北北基桃眷村文化園區旅遊， 見證眷村文化的保存成果。

4位縣市首長還在快問快答的趣味遊戲裡分享自己印象最深的眷村美 食，以及推薦必去眷村景點。 其中新北市長侯友宜透露自己最愛牛肉麵， 因為第一次吃到牛肉麵就是在眷村， 而且以前擔任警察時破案慶功必吃，此外， 侯友宜也大力推薦民眾到空軍三重一村一遊。侯友宜表示， 新北市今年以「眷詠年代」為主題，配合防疫，虛實整合系列活動， 透過線上辦理民歌演唱會、眷村菜教學、 復古老照片徵件等推廣活動，讓民眾在家防疫， 也能透過線上活動學做菜，跟家人維繫感情。另外也規劃實體活動， 包括眷村女力展及崇右科大帶來的眷村音樂劇表演， 歡迎大家一起來空軍三重一村，回憶物質缺乏但心靈富足的年代。

侯友宜進一步強調，北北基桃首都圈4縣市除共同推廣眷村文化外， 也一同推出許多文化政策，例如街頭藝人從今年開始， 只要在北北基桃任一縣市登記取得證照，一證通用四市， 就可到北北基桃超過500處場地表演，資料互通，便利許多。 也正因北北基桃首都圈生活緊密，最近一年多裡大家齊心抗疫、 毫不懈怠。合作不僅止於藝文活動，還有像是交通建設、水利設施、 經濟發展等，未來也需要大家一起努力、為北部城市共同建設， 創造「城市共好」，讓北北基桃900萬市民朋友生活都能更好！

新北市文化局表示，新北市眷村文化節今年辦理時間從10月10日 起至10月31日止，10月10日線上舉辦民歌演唱會，10月2 3日於光復節當週， 在空軍三重一村邀請崇右科大為今年活動量身打造音樂歌舞劇， 還有眷村女力展，一探過去眷村的生活樣貌，回憶民國50~60年 代，眷村女性們的身影。其他還有相關網路推廣活動， 包括眷村料理教學、懷舊老照片徵集等，邀請懷念眷詠年代的大家， 一起分享眷村文化的老照片。更多詳情請上「空軍三重一村」 網站及臉書粉絲專頁查詢。