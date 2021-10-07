新北Ubox啟用 攜手業者推循環包裹

你的家中也堆滿了網購外送的紙箱及塑膠袋嗎？ 疫情改變了民眾的購物習慣，網購比例大增， 造成一次性包材的大量浪費，為從源頭減量並鼓勵循環利用，今( 7)日新北環保局與家樂福及配客嘉共同簽訂合作備忘錄， 推動連鎖量販店線上購物平台使用「新北Ubox」 循環包配送取代一次性包材，邀請市民朋友一起體驗，即早歸還「 新北Ubox」還可領取限量1,200份的家樂福APP電子百元 折價券。

環保局長程大維表示，受新冠肺炎疫情影響，宅經濟孕育而生， 讓許多量販店、餐廳也從實體店面轉型成網路販售， 也造成許多環保問題，例如一次性紙箱的使用量變得非常大， 經調查，新北市一年紙箱的使用量就達到1,400萬個， 十分驚人，而每減少使用1個一次性包材就可減少1.2公斤的碳排 ，這次環保局與家樂福及配客嘉合作推動「新北Ubox」循環包， 就是落實國際間倡議的2050年淨零碳目標， 透過循環經濟產品共享的概念，增加使用價值，減少浪費， 也拋磚引玉，希望未來更多業者可以響應，擴大效益。

環保局說明，自明(8)日起，網購中永和地區的家樂福商品， 每週五、六、日出貨包裹將全數改採「新北Ubox」循環包， 民眾於這些日子線上下單還可享有家樂福自有品牌折扣。 而在取貨後，只要再將空的循環包歸還至指定地點， 如家樂福量販店、便利購門市及其他歸還點，包括家樂福22個門市 及17個配客嘉合作店家，共計39處，即可領取限量1,200組 的家樂福APP百元電子折價券，可用於線上或門市折抵現金， 且下次消費只要滿999元即可再享折價100元的優惠。

本次推出的「新北Ubox」循環包，正面印有「新北不塑之客」 及「Ubox」LOGO，具保溫、 保冷及防潑水功能且方便配送攜帶。背面也印有明顯標示「 請您將我歸還」的字眼，提醒民眾取貨後歸還， 而後續業者也會將循環包消毒再包裝出貨，落實循環經濟。

家樂福北南區區經理黃翠華表示，家樂福長年致力於減廢、減塑， 除了本次循環包材的合作外， 家樂福線上購物也嘗試使用以回收紙箱出貨，達到包材減量， 而中和店線上購物的回收紙箱的使用率更是達100%， 我們期待這樣的合作，讓包裝轉變， 並隨著民眾日漸提升的環保意識，讓賣場成為更環保的消費場域。

配客嘉執行長葉德偉表示，配客嘉是致力於推動「循環包裝 / 通路減塑」的新創社會企業，成立以來已與近 100 個企業及公部門合作，並在全台佈建近 500 個包裝歸還點，協助減少網購「一次性包裝」使用及碳排放。 今年與新北市府和家樂福共同打造「新北 Ubox 專屬循環包」，首次將循環包裝跨足網購外送領域。 而循環經濟的推行需要仰賴消費者、產業及公部門的攜手努力， 很榮幸本次能與市府和量販龍頭家樂福一起推動減塑，讓網購、 外送都能更環保。

環保局表示，新北市近年來陸續推出「環保兩用袋」、「reBAG 袋袋相傳」、「不塑夜市」、「不塑挑戰賽」、「不塑市場」、「 新北不塑之客友善店家」及「新北Ucup」等政策， 這次更與量販店合作，推廣出貨使用「新北Ubox」循環包， 未來將視試辦成效評估擴大可行性。也歡迎其他量販店、 超級市場及便利商店店家一起響應，使用「新北Ubox」 循環包或其他可重複利用的循環包材，讓新北市邁向不塑城市。

照片來源：新北市政府環境保護局提供