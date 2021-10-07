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振興再加碼！北富銀推出臺中購物節優惠 抽獎機會翻5倍

聰明消費就選「富邦專區」 幸運帶走千萬豪宅、百萬現金

By 台灣英文新聞
2021/10/07 17:04
照片來源：富邦金控 提供

照片來源：富邦金控 提供

振興五倍券即將正式啟用，許多民眾正精打細算準備好好「拚經濟」台北富邦銀行不僅針對綁定信用卡用戶推出線上線下多元加碼活動，也積極與地方縣市攜手推動加碼措施，擴大振興效益。臺中市政府今(7)日舉辦第三屆「2021臺中購物節」記者會，公開超多驚喜回饋，只要在臺中市消費，就有機會抽中臺中市政府提供的千萬豪宅及百萬現金！同時，臺中市政府也宣布將與北富銀合作，於臺中購物節APP及官方網站中開設「富邦專區」，民眾在專區中的商家消費並登錄發票，金額將以5倍計算，快速累計抽獎券，直接把成為千萬豪宅、百萬現金得主的機會提高5倍！

北富銀表示，疫後拚復甦，從中央到各地縣市政府無不端出振興好菜，身為金融業領頭羊，北富銀也積極響應振興措施以活絡消費動能，不僅針對數位五倍券推出10萬名加碼名額，獲得卡友熱烈支持；更率先與地方縣市政府合作推出多元優惠，例如搭配臺北市政府「台北熊好券」推出5%刷卡優惠、與臺中市政府經濟發展局攜手合作臺中購物節消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會等，以豐富回饋鼓勵民眾支持在地消費，共同為國內疫後經濟盡一份心力。

第三屆臺中購物節除了網羅在地店家提供豐富優惠，在地消費還有機會參加天天抽5千、週週抽10萬、月月抽百萬的現金抽獎活動，同時最終壓軸推出千萬好宅抽獎，獎項總額超過3億元。活動方式相當簡單，自10/10至12/9，民眾在臺中市內店家消費並下載「臺中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額直接以5倍計算，大幅提高抽獎機會，讓北富銀助您聰明消費、財運翻倍！

同時，在整個臺中購物節活動期間，「富邦專區」歡迎在地店家隨時加入振興行列，搭配目前北富銀提供中小型店家申辦LINE Pay行動支付、網路開店等優惠方案，能讓店家以更低成本達到提高曝光、創造營收的目標。此外，北富銀也會偕同臺中市政府協助各大公有市場及夜市申請經濟部提供之攤舖商行動支付補助金1,800元。有興趣的頭家歡迎洽詢北富銀客服專線（02）8751-6665，掌握疫後商機就趁現在！