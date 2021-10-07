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110年度志願服務績效評鑑表揚 衛生保健志工疫情下堅守服務最亮眼

衛生、環保、消防、文化、社會5局獲優等

By 台灣英文新聞
2021/10/07 17:01
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

疫情之下，大家減少出門，但熱愛志願服務的志工，在做好個人防疫措施之後，仍然投入服務，包含在醫院的指引、藥局的口罩打包整理、社區篩檢站或疫苗接種站的現場服務等。新北市政府7日表揚志願服務目的事業主管機關績效評鑑，結果以衛生局為首、包含環保局、消防局、文化局及社會局等5個單位獲得甲組獲優等，由社會局長張錦麗代表侯友宜市長頒獎表揚。

衛生局衛生保健志工服務內容多達40項，包含醫療保健、醫事服務、關懷服務、預防保健、食品衛生、疫病防治、長期照顧、毒品防制等，甚至發展長期照護志工隊。

衛生局代表領獎的主任秘書林美娜表示，衛生保健志工有4,904人，雖然整體志工年齡偏高，但服務熱情不減；在疫情嚴峻期間，志工的家人會擔心他們出來服務時面臨的感染風險，但這些衛生保健志工平時就在醫療衛生體系服務，自認防疫觀念比常人都要強，因此在做好各項自我防護措施之後，仍毅然地投入服務，精神令人感佩。

市府依據志願服務法，每2年辦理一次績效評鑑，參與評鑑的23個局處依志工人數1千人標準分甲、乙組審查，評鑑結果為甲組優等衛生局、環保局、消防局、文化局及社會局等5個；乙組優等為財政局、地政局、民政局、工務局、秘書處、研考會、客家事務局、交通局及觀光旅遊局等9個。

社會局長張錦麗表示，新北市幅員遼闊，在政府人力和物力受限下，借重志工們的力量，目前全市有1,342志工隊，志工人數高達138千多人，即使在疫情下，今年上半年的服務總時數也高達1,089萬小時，顯示出志工們不僅充滿愛心，也活力無窮，堅守崗位，協助市府做好各項防疫工作，包括在社區關懷訪視、電話問安、發放防疫物資、送餐服務，以及協助疫苗接種民眾維護秩序等，感謝志工為新北市的付出！

更新時間 : 2021-10-07 17:08 GMT+08:00

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