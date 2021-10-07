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美國默沙東抗新冠肺炎口服藥可望終結疫情？一次看懂效果、副作用、優點

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/07 16:59
美國默沙東集團研發的Molnupiravir是全球第一款針對新冠肺炎使用的口服藥。(圖/美聯社)

美國默沙東集團研發的Molnupiravir是全球第一款針對新冠肺炎使用的口服藥。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）美國默沙東集團（Merck & Co.）日前與生技公司Ridgeback Biotherapeutics發表聲明，根據臨床期中分析結果，發現尚在實驗中的口服藥Molnupiravir，給予COVID-19確診輕度到中度的染疫者服用後，可降低一半住院或死亡的風險，且用藥容易，讓許多國家趨之若鶩。

以下綜合中央社、外媒相關報導來了解Molnupiravir：

● Molnupiravir是什麼？

Molnupiravir本來是開發來作為流感藥物使用。有別於其他的疫苗是以其外部刺突蛋白（spike protein）為目標，它能藉由誘發「致命突變」抑制新型冠狀病毒複製。換句話說，藥理機制會讓病毒複製遺傳物質時出錯，使病毒複製出現缺陷。

● Molnupiravir效果如何？

默沙東10月1日的聲明指出，隨機試驗數據的期中分析顯示，385名服藥的受試患者僅28人住院，比例7.3%；377名服安慰劑的受試患者卻有53人住院，比例達14.1%。Molnupiravir可將確診住院風險降低約一半。

服藥29天後，沒有患者病故，服用安慰劑者則有8人病故。雖然試驗規模相對較小，仍待進一步試驗。

但有研究發現，只有在染疫初期服用molnupiravir才有效果，若是給住院的重症染疫病患服藥，則幾無效果。

此外，根據藥廠在9月時的記者會表示，初步研究顯示Molnupiravir對常見的變異病毒，包括Delta變異株與Gamma變異株都有效果。

● 最大優點在於口服

有別於吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）需靜脈注射，Molnupiravir是全球第一款針對新冠肺炎使用的口服藥。

據「紐約時報」報導，5天療程的Molnupiravir價格約700美元，僅約瑞德西韋的1/3。

● 有什麼副作用？

期中分析尚未發現明顯副作用，僅1.3%服藥的受試患者因不適退出治療試驗，卻有3.4%的服用安慰劑受試患者因不適而退出，但尚須透過更大規模的試驗判明安全性。

● 多國表態願引進Molnupiravir

Molnupiravir預計年底前能獲美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急授權，若獲批准，將成為第一款治療COVID-19的口服藥。

美國政府早前已同意以12億美元採購170萬份口服藥。默沙東6日宣布與新加坡政府簽訂採購合約，此外，韓國已簽約預訂2萬份的口服藥，澳洲則已訂購30萬份。

台灣政府也在6日表示，已積極洽談簽約，只要年底前藥品通過美國的緊急授權（EUA），就可第一時間引進。
新冠肺炎

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更新時間 : 2021-10-07 17:08 GMT+08:00

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