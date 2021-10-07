歡慶全運會 漁人碼頭煙火活動交通資訊看這邊

因應10月淡水漁人碼頭煙火活動預期的大批人潮， 新北市漁業處將於10月9日(六)首場煙火活動起， 針對港區周遭加強交通管制及疏導措施， 建議大家搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅 26路公車前往觀賞煙火，一起享受秋高氣爽的樂團與市集氛圍。

漁業處說明，漁人碼頭於8場煙火活動舉辦日期(10/9、10/ 10、10/16、10/17、10/23、10/24、10/ 30、10/31)，均已協調捷運公司及指南客運於重點時段下午 6時至9時加派輕軌列車及紅26路公車加強疏運。 其中輕軌部分將由原班距每30分鐘1班增為每6~9分1班；紅2 6路公車部分則由原班距10-15分鐘1班增為每4-7分1班， 並將視情況機動增派調整，公車不進入港區， 於漁人碼頭第一出入口前的輕軌淡水漁人碼頭公車站上下乘客， 下車後步行3分鐘就是觀賞煙火的好地點；小客車部分自下午2時起 取消30分鐘內免費停車優惠，採進場付費，單次90元，達8成滿 後則啟動一進一出管制，並引導至鄰近油車口停車場或淡海路(舊沙 崙海水域場前廣場)空地停放，下午6時至9時則一律只出不進， 以利車輛疏導作業。

漁業處處長張麗珍表示，本次活動為新北市近期首場大型活動， 預期將有相當多的民眾進場觀賞煙火及參加活動， 呼籲大家多利用便利的大眾運輸工具前來，值此全運會開幕期間， 漁業處希望透過漁人碼頭8週璀璨煙火、樂團演出及全新遊具啟用， 提供市民朋友及選手一處休閒遊憩的景點， 讓民眾在觀光遊憩的同時，也能帶動碼頭港灣商店經濟， 與家人朋友一同享受秋高氣爽的休閒時光。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供