JR 東日本大飯店 台北　五倍券五大優惠　鉑麗安全日餐廳 10/08 同步開放

令人期待的五倍券將於 10/8 開放使用，JR 東日本大飯店 台北為貴賓打造五大優惠，各項餐飲及住宿活動即日起開放預約，包含鉑麗安全日餐廳將於10/8當天同步開放自助餐檯之外，住宿專案亦有超值優惠，期待貴賓蒞臨體驗。

JR 東日本大飯店 台北五大優惠將餐飲及住宿全部納入，讓貴賓不須等待，馬上預約心中屬意項目。餐飲部分在 10/8 至 11/30 期間規劃超值用餐價格，其中鉑麗安全日餐廳持任一面額五倍券 1 張即可享平日及周末用餐優惠價格，在此體驗愉快的用餐時光。另外在2022/04/30 前，各餐廳還有以少抵多的餐飲消費優惠，令人躍躍欲試。開幕以來首度開放自助餐檯的鉑麗安全日餐廳為迎接年底節慶，打造各項主題餐點，在不同月份與貴賓共享節日歡快氛圍；加上日本東北主題餐點及海鮮餐檯、PREMIER SWEET 烘焙坊每日新鮮呈現日法風格結合的西點，精彩可期。另外 PLATFORM 大廳酒吧將於 10/01 起推出毛豆冰沙及宇治抹茶紅豆(NT280+10%)，讓期待及好奇日本東北特色的貴賓窺見一二。

同時住宿方面也在 10/8 至 11/30 期間，推出持任一面額五倍券或熊好券 1 張便能以優惠價格選擇「2021 五倍 COLORFUL」系列專案。數量限定的專案內容在預約訂房時便直接升等，視專案選擇不同，入住大都會客房或行政尊榮客房還可分別享有贈送 Colorful 優惠券組、享一泊一食和飯店精選酒款一瓶或是免費使用行政酒廊的款待。在 JR 東日本大飯店 台北官網預約系統點選、Email 預約或是來電洽詢，便可選定適合自己的五倍券消費計畫，讓城市旅行有更多選擇。