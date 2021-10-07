響應五倍券　天天好「食」機　外帶外送皆有優惠　和牛套餐最低56折　

響應即將開放兌領的振興五倍券與各類加碼券，台北大直英迪格酒店T.R Bar & Kitchen自10月8日（五）起開賣多款餐飲組合，包括忙裡偷閒的雙人精緻九宮格下午茶、寵愛自己的龍蝦燉飯單人套餐、澳洲M9和牛臀上蓋三人輕奢美饌，以及Ｔ.R Bar & Kitchen招牌經典威靈頓牛排四人歡聚饗宴，將和牛套餐價格下殺至56折回饋給消費者。無論外帶外送皆有優惠，精打細算省荷包，天天都是好「食」機！訂購請至網頁：https://reurl.cc/DZv9AE 或致電02-3518-7778由專人服務。

時任「de nuit」主廚期間帶領廚藝團隊，摘下「台北台中米其林指南2021」一星殊榮的T.R Bar & Kitchen現任主廚Lin（蔡凱霖），將餐廳「以傳統法式料理為核心，並融合在地料理文化」的概念，為各路饕家呈現質量俱佳價格親民的多樣餐點，讓消費者即便不出門，都能享受如同米其林星級料理的私廚好滋味。本次的餐點優惠中，特別推薦給消費者的美味亮點包括：

龍蝦燉飯單人套餐（1,000元）

由廚藝團隊精心挑選米粒飽滿完整，米心散發溫潤奶油色澤，並在通風良好的穀倉內經過一年熟成的義大利進口Carnaroli米種，搭配自製甜椒堅果醬、濃醇魚高湯並以白酒提味後煮成燉飯，讓每顆米粒吸附飽滿湯汁，也仍然保有義式燉飯必要的「al dente」彈牙口感；加上半隻肉質爽口鮮甜，口感豐美的波士頓龍蝦和口感輕盈的青檸泡泡，這款新推出的龍蝦燉飯，是只要一嚐，就讓人忍不住高唱「O sole mio!」的好滋味。

單點價即須1,180元的龍蝦燉飯，現在加上一份滑順細膩、松露尾韻悠長的法式起司濃湯，一個以煙燻乳酪、奶油起司、法國可可芭芮脆餅與鳳梨乾堆疊出多層次風味的巴斯克乳酪蛋糕，以及一杯濃醇卡布奇諾，寵愛自己只要1,000元，正是時候！

澳洲M9和牛臀上蓋三人輕奢美饌（3,000元）

經驗豐富的廚藝團隊，特地挑選了俗稱「巴西神肉」的澳洲M9和牛臀上蓋，此部位除了油脂豐肉感足，能同時品嚐濃郁油香與瘦肉鮮味外，還融合了巴西窯烤的概念，將肉表面煎過以鎖住肉汁後再刷上特製烤醬提升整體野味，用法式精隨來另類呈現大口吃肉的豪邁風格。同時，這套可讓三人大快朵頤的輕奢美饌，還另外出現了「惡魔辣腸比薩」，與發想自歐式血腸的特製手工「黑布丁（black pudding）里昂沙拉」兩個全新亮點。

「惡魔辣腸比薩」以帶有麵香的手拍薄脆餅皮搭配西班牙臘腸、自製甜椒堅果辣醬、紫洋蔥和芝麻葉，在口中呈現微辣交織清新苦澀的衝突口感，讓人欲罷不能。而T.R Bar & Kitchen特製手工黑布丁，以豬血為底並經過多次試驗，找出最適合國人口味的比例後，混合豬梅花肉與雞肉慕斯，並加入豬板油、炒過的洋蔥丁、香菜籽、大小茴香、白蘭地和波特酒等佐料，以入模蒸烤的方式重新詮釋歐式血腸。

除了做法有別傳統，食用前先把黑布丁切成適口方塊並將表面略微煎過後，沾上自製烘烤開心果碎增添口感與香氣，更讓人聯想到經典台灣美食豬血糕。最後再把這個創意黑布丁與法式里昂沙拉結合，讓清新爽口的歐式生菜、吹彈可破的水波蛋與帶有鹹香的厚切培根，在口中迸發繽紛多樣的層次！

油豐肉香的澳洲M9和牛臀上蓋（12 oz）搭配香烤糯米椒，加上惡魔辣腸比薩與黑布丁里昂沙拉兩道T.R Bar & Kitchen的創意新品，搭配法式起司濃湯、濃醇卡布奇諾與甜品巧克力塔，將原價5,350元，可滿足三人分享的輕奢美饌，以等同56折的3,000元優惠，獻給所有受到疫情衝擊的消費者。

威靈頓牛排四人歡聚饗宴（5,000元）

在選用日本蛋糕粉、法國麵包粉及頂級奶油反覆折疊而成的65層法式米其林黃金手工酥皮下，是包覆特製蘑菇雞肉慕斯，呈現誘人玫瑰色的澳洲M5和牛菲力。外酥內嫩的華麗口感，伴隨讓人食指大動的誘人香氣，這道需要24小時前預訂的威靈頓牛排，不僅受到眾多網友好評，更可說是T.R Bar & Kitchen不可錯過，值得等待的招牌料理！

原價8,790元，為響應振興五倍券而下殺56折的威靈頓牛排四人歡聚饗宴，內容除了包括單點價格即為3,880元的威靈頓牛排外，還搭配了「天使起司比薩」這款以手拍薄脆餅皮融合藍紋、莫札瑞拉、康堤與帕達諾等四種起司，搭配爽脆蜜糖核桃，呈現鹹甜交織、軟Q耐嚼，口感猶如漫步在雲端的新菜色。再加上風味濃郁口感彈牙的龍蝦燉飯、重新詮釋歐式血腸的黑布丁里昂沙拉、多汁軟嫩帶有海洋鮮甜的香煎青花魚、法式起司濃湯、繽紛馬卡龍與濃醇卡布奇諾，讓人從揭開序幕的沙拉到完美謝幕的甜點，猶如觀看一部好電影那般，體驗絕無冷場的迭起高潮。