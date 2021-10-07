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【華國珍重十月 2023士林捷運站見】帝國會館必吃回味 滿額再送線上購物金

By 台灣英文新聞
2021/10/07 15:53
【華國珍重十月 2023士林捷運站見】帝國會館必吃回味 滿額再送線上購物金
【華國珍重十月 2023士林捷運站見】帝國會館必吃回味 滿額再送線上購物金

本家回味最後機會！台北華國大飯店10月31日原址即將停止營業，待2023年與台北捷運共構新館建成再重新接待旅客，館內知名潮廣餐廳「帝國會館」也將轉址營業，再以招牌烤鴨饗宴服務饕客。為讓顧客再次回味經典，帝國會館即日起推出「華國必點菜色」，並提供滿額贈禮，與大家相約2023士林捷運站再見。

慶祝餐廳內用限制放寬，帝國會館推出一系列必點菜色，網羅歷年來深受貴賓喜愛的人氣料理，集結成必吃8人桌菜，及必吃單點珍品海鮮，希望在接下來的幾天，讓老饕再次回味。【8人必點桌菜】須提前一天預訂，每位$850 (已含服務費)。

於帝國會館用餐消費，無論內用、外帶單筆消費滿$500即贈送客房旅行沐浴組乙組 (內有Forte台塑生醫洗沐四件組、浴帽、刮鬍刀，加購價$100)，並以象徵喬遷的喜慶紅色鐵盒呈裝，滿$1,000再送一組、滿$1,500即共送三組，累計無上限，後續也將贈送更多華國味道的禮品。

且配合五倍券十月上路，華國用餐滿額再加碼贈送線上購物禮金！內用單筆消費滿$3,999即贈送購物金1,000元、包廂消費滿$15,000贈送1,500元購物金、外帶消費滿$2,999再贈送500元購物金。滿額優惠除酒水消費外，皆有同步累加贈送，等同內用消費滿4000可得8組旅行沐浴組及1000元購物金。詳情請上官網或撥 (02)2596-5047 帝國會館洽詢。

8人必點桌菜】

8人必點桌菜】

主廚脆皮雞 // 酸菜白肉鍋

XO醬松阪豬 // 起司百花球

鹹魚雞粒炒飯 // 蒜香蘿蔔糕

黃金流沙包 // 金沙美野菌

玻璃咕咾肉 (須提前一天預訂)

茶資白飯另計

鮮活龍虎斑 $1500

(油淋/ 剁椒，每尾28)

松露燕窩盅 $250

鮑汁鳳爪 $680

花膠虎掌 $680

蘑菇波士頓龍蝦 $1000(半隻)

更新時間 : 2021-10-07 16:36 GMT+08:00

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