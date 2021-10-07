〈時評〉高鐵宜蘭案 民進黨政府將最大輸家

立法院長游錫堃（前右）2021年10月3日前往宜蘭美術館參觀時表示，四城站的缺點最多，專業有很多方面，不能只從工程切入。 立法院長游錫堃（前右）2021年10月3日前往宜蘭美術館參觀時表示，四城站的缺點最多，專業有很多方面，不能只從工程切入。 (來源 中央社)

高鐵延伸宜蘭的車站選址風波，原本是專業評估，現在演變為民進黨派系鬥爭，若是立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌的對立持續升高，發展成為院際衝突，民進黨政府將是最大輸家，也讓地方建設的美意，淪為一場政治惡夢。

高鐵延伸到宜蘭是既定政策方向，關鍵在於設站地點，因為車站的位置，不僅影響旅客的搭乘意願，最重要是能帶動周圍發展，導致各方角力頻頻。

設站選址在台灣不是第一次，早有一套專業的評估標準，所以宜蘭、四城、縣政中心和羅東共4個候選地點，都有各自的優劣，也有客觀的分數評判，因此，今年上半年以前，都是宜蘭站最熱門、呼聲最高，不少財團早已提前布局。

但高鐵延伸宜蘭的案子，最難之處在於當地還有另一重大工程，也就是台鐵宜蘭鐵路高架化工程計畫，若是選址宜蘭站，兩大工程會相互影響，難度自然提高許多。於是，交通部目前傾向選址在四城站。

這一切都是專業的評估與考量，只是今年剛好換了交通部長，高鐵延伸宜蘭站的位置也湊巧換了地點，一時之間，陰謀論四起。尤其是，前任交通部長林佳龍屬於正國會，和游錫堃屬於同一派系，而現在部長王國材由蘇貞昌和新系一手提拔，才會各種傳言不斷。

截至目前為止，各派系矛頭指向王國材時，都是指責他事前未溝通，沒有向立法院先打招呼、提出說明，以及王國材到地方視察時，不僅未邀請地方人士參與，也沒有聽取地方民代的意見，因為溝通過程明顯不足，讓宜蘭出身的游錫堃高度不滿。

目前尚未解開的謎題，是交通部建議站址的決策，蘇貞昌到底介入到何種程度？不過，就算沒有答案，英派代表人物之一的立委陳明文已公開要求，盡速解決這次爭議，否則王國材必須下台。黨籍立委大聲疾呼，要換掉自家政務官，項莊舞劍的對象當然是蘇貞昌。

派系之爭全部檯面化，游錫堃以立法院長之居，表達看法，並指責行政團隊的不是，但以蘇貞昌的個性，連在野黨都不太搭理，又怎可能為了游錫堃一人而低頭？何況換下王國材，等於是自打嘴巴，而選址現在更是騎虎難下，若再回到宜蘭站，政策又轉彎，同樣難以交待。

選址的問題，目前就像火車一樣，兩院、各派系都已進入最後對撞的關鍵階段，若蔡總統沒有扮演和事佬，或是蘇貞昌、游錫堃都不願退讓，民進黨政府自撞的結果，勢必面子、裡子雙輸，也會讓派系對於內閣之爭更加白熱化。