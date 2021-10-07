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【比COVID-19還致命】在非洲每年近40萬人死於瘧疾　WHO批准全球首款疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/07 12:37
世界衛生組織（WHO）6日批准全球首款瘧疾疫苗。(示意圖/pixabay)

世界衛生組織（WHO）6日批准全球首款瘧疾疫苗。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）6日批准英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）最早於1987年研發的全球首支瘧疾疫苗（RTS,S/AS01），並建議非洲和中度至重度瘧疾傳播地區的兒童廣泛接種。

瘧疾是一種由瘧原蟲所引起的傳染病，雖然大部分的先進、開發中國家早已成為瘧疾根除地區，但依據WHO資料，2019年全球感染人數約2.29億，死亡人數約40.9萬人，其中非洲就佔了38.6萬條人命；瘧疾也是撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）的兒童生病和死亡的主因，每年造成超過26萬名5歲以下孩童死亡。

RTS,S/AS01由英國葛蘭素藥廠（GlaxoSmithKline，GSK）研發，自2019年以來，由世衛協調的一項大規模試驗性計畫在迦納、肯亞和馬拉威等3國展開，替嬰幼兒施打230萬劑瘧疾疫苗RTS,S/AS01；在此之前，研究人員已在非洲7個國家展開為期10年的另一項臨床試驗。

RTS,S/AS01在預防兒童感染瘧疾引發重症方面的保護力僅有30%左右，但它是唯一獲批准的瘧疾疫苗。歐盟（EU）藥物監管當局2015年批准使用這款疫苗，認為接種的好處大於風險。

世衛建議撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）和其他中度至重度瘧疾傳播地區的5個月以上、2歲以下兒童完整接種4劑瘧疾疫苗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，這是非洲科學家在非洲研發出來的一款疫苗，我們與有榮焉。除了現有的使用蚊帳和滅蚊噴劑等抗疫措施外，施打這款疫苗每年可挽救數以萬計年輕生命。

根據疾管署資料顯示，病媒蚊叮咬人體後，將瘧原蟲傳播給人類，引發瘧疾。早期的症狀與流感類似，最主要的症狀為發燒、畏寒及顫抖接著冒冷汗。也可能出現其他症狀，如頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦，如果沒有接受適當的治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。
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