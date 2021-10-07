【美中會談】美官員：拜登及習近平計畫年底前舉行線上峰會

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平或將在2021年底舉行線上峰會。（圖／Getty Images） 美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平或將在2021年底舉行線上峰會。（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）一名美國政府高級官員於美東時間6日表示，美國總統拜登及中國國家主席習近平計畫於年底前舉行線上雙邊會議，美中雙方原則上同意進行此會。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平，在長達7月直接對話的空白後，於9月9日進行二度通話，討論了雙方保持開放溝通渠道，以負責任地管控美中競爭的重要性。蘇黎世時間6日，白宮國安顧問蘇利在當地會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，被白宮視為9月9日領導人對話的延續。

蘇利文在稍早（Jake Sullivan）在會談中提出雙邊有興趣共同合作以因應重大跨國挑戰的領域，以及管理美中關係風險的方法，並關切中國在人權、新疆、香港、南海與台灣相關行動的關切。此外，中美雙方也在這場長達六小時的會談達成一項原則性協議，即美中領導人在年底前舉行一次線上峰會。

先前傳出，兩人可能會於10月在意大利舉行的G20峰會上親自會面，但自去年新冠疫情爆發以來，習近平未曾離開過中國。

關於該場峰會細節，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，仍在規劃中，時間與細節都尚未完全掌握。她也表示，美中領導人層級往來，是美方努力負責處理與中國競爭的重要一部分。

路透社報導引述該高級官員指出，蘇利文與楊潔篪的談話，「較先前幾次非領袖層級的會談更具意義，也有實質交流」，華盛頓希望這將成為中美「未來接觸的典範」。然而該官員強調，這不能被看作是雙方關係的解凍。

「我們試圖實現美中之間的穩定狀態，我們可以激烈競爭，但要負責任的管控競爭，」這名官員補充說道。