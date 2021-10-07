澳洲前總理拜見蔡英文 望助台灣加入CPTPP

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）澳洲前總理艾波特應邀來台參加玉山論壇，今（7）日前往總統府拜見總統蔡英文，並表示此次來訪希望幫助台灣參與國際組織，稱台灣可以加入CPTPＰ更可彰顯民主價值。

艾伯特（Tony Abbott）5日下午抵台，將在明日玉山論壇中發表專題演講。蔡英文於今日上午接見這位前總理，歡迎他首次訪台，並稱相當期待他明日專題演講，本屆玉山論壇主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，希望可以促進疫後復興中，亞洲各國可以在公共衛生、經濟等領域進行合作。

蔡英文指出，台灣與澳洲是重要的經濟貿易夥伴，過去五年雙邊貿易額以每年10％的幅度成長，最近台灣已正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望可以強化台灣與澳洲、與世界的經貿連結。

蔡英文也肯定澳洲在印太地區的安全策略轉變，積極因應、調整戰略，持續與美、日、印深化「四方安全對話」合作，並在對談中共同關心台灣議題。今年澳洲也在許多國際場合，中開支持台灣的國際參與，並強調台海的和平與穩定。

蔡英文表示，台灣願意繼續貢獻力量，持續維持區域的和平穩定，並且在疫苗、新興科技、氣候變遷與供應鏈上，跟所有共享民主價值的夥伴更深入的合作。

蔡英文感謝艾波特在推動台澳經濟協定以及台灣加入CPTPP的支持，以及不斷為台海和平穩定發聲。蔡英文歡迎他來到台灣，感受台灣登山、健行以及自行車旅遊的美好，並希望他以後常來台灣。

艾波特感謝蔡總統的溫暖與誠摯問候，他期待下次來台灣可以好好想受台灣到風景與美食，並幽默的表示「希望到時就不用戴口罩了。」

艾波特讚美台灣是世界上控制疫情卓越的國家，並且在疫情控制中並未限制太多人與人之間的活動，而這樣卓越的防疫表現還建立並未加入世界衛生組織等國際組織的情況下。「所以我此次的來訪可以幫助台灣參與國際組織，並希望這不會是最後一次來台，」艾波特表示。

艾波特還表示，台灣在許多方面是世界的典範，尤其在區域中，由威權體制轉型為民主多元的政體，享有自由與民主。「當然不是所有人及國家都樂見台灣的進步與繁榮，例如台灣的鄰居。這樣的前提下，我們民主國家更該團結一致。」

艾波特指出，近年來澳洲等國家過度專注在其他地方宣揚民主價值，忘記保護已經深耕的民主國家，希望未來可以專注在這一區塊。

艾波特說，澳洲可以為台灣做的，就是為台灣建立更深化的的關係，尤其在貿易的領域，並稱如果台灣可以加入CPTPＰ更可以彰顯民主價值。

艾伯特遺憾無法為澳洲政府作出承諾，「但我有信心代表全澳洲全人民說，我們全國都希望台灣的人民繼續蓬勃發展，並享有民主價值。」