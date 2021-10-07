【美中會談】睽違近七月蘇利文再見楊潔篪 關切中國對台行動

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導) 美國白宮國安顧問蘇利文於當地時間6日，在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，蘇利文表示美國將持續與中方高層接觸，管理雙邊關係風險，並關切北京在人權、新疆、香港、南海與台灣的相關行動。

白宮發布聲明指出，該會談是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於9月9日二度通話的後續對話，當時雙方領導人討論了雙方保持開放溝通渠道，以負責任地管控美中競爭的重要性。路透社稱，該通話結束兩國領導人之間，近七個月來直接溝通的空白，談論確保兩國之間的競爭不轉向衝突的必要性。

蘇利文（Jake Sullivan）會談中提出，美中有興趣共同合作以因應重大跨國挑戰的領域，以及管理美中關係風險的方法。此外，也提及對中國在人權、新疆、香港、南海與台灣相關行動的關切。

蘇利文更明確表示，在繼續投資自身國力並與盟友及夥伴密切合作的同時，美方將繼續與中國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。

路透社指出，本次會談是蘇利文繼今年3月18日阿拉斯加會談後，再度與楊潔篪會面。當時與會者包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長王毅等人，雙方針鋒相對，不歡而散。

中國外交部在6日的一份簡短聲明中說，楊潔篪和沙利文在蘇黎世會晤期間將 「就中美關係和相關問題交換意見」。

美中關係並未因為拜登上任而有所減緩，拜登政府在香港、新疆與新冠疫源等多項議題，持續對中國施壓。中國連日來升級對台灣的軍事恫嚇，自10月1日到5日期間共150架次的共機擾台，引發美國白宮、國務院連連關切，拜登6日更首度表態，稱曾與中國國家主席習近平談及台灣議題，雙方同意遵守台灣協議，並直指除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

纏鬥多年的美中貿易大戰也致使兩國間緊張局勢，4日美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）公布對中國貿易政策講話，軟硬並施，除了提出中國貿易行為的 「有害影響 」以及美國貿易代表處（USTR）打算延續川普的關稅，同時也釋出善意要與中國重啟對話。