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第6批BNT疫苗7日清晨抵台灣　郭董：連續兩天有近180萬劑到貨　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/07 09:33
第6批BNT疫苗7日清晨抵台。圖為10月1日到貨的BNT疫苗。

第6批BNT疫苗7日清晨抵台。圖為10月1日到貨的BNT疫苗。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導)第6批BNT疫苗今（7）日抵台，完成通關作業後送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供指揮中心統籌運用，鴻海、永齡基金會創辦人郭台銘昨天表示，7、8日將各到貨一批，合計約160萬至180萬劑。

第6批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，是由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，於清晨5時34分抵達桃園國際機場。班機落地後滑行停靠於A9機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關及消毒作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後，將由中央流行疫情指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天在疫情記者會中表示，隨著BNT疫苗持續到貨，未來將持續擴大第1劑BNT疫苗接種資格，由於第11期已開放47歲以上施打，10月22日以後會從46歲再往下開放到23歲，等同全年齡層都能夠施打，

由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，前5批BNT疫苗共計到貨332萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日的27萬劑。其中9月30日54萬劑、10月1日67萬劑，以及10月4日的27萬劑為客製化標籤疫苗，共140多萬劑。
BNT疫苗
台積電
鴻海暨永齡基金會
慈濟

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