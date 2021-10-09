〈時評〉美國要求台積電商業機密 台灣政府應讓美國知道這件事...

美國商務部最近要求各大晶片廠，45天之內，公開對半導體供應鏈庫存及供應數據，以釐清市場上真正瓶頸所在。事涉商業機密，引起晶片廠極大疑慮，政府宜善盡溝通橋樑角色，避免誤會擴大。

什麼原因造成商務部如此強硬態度，主要還是車用晶片短缺問題？回溯9月美國汽車銷售，竟然大幅萎縮逾24％至26％，導致第三季新車銷售估計至少衰退13％至14％，銷售量不到340萬輛，其中9月僅100萬輛，寫下10年最低紀錄。

晶片短缺，導致全球汽車大規模減產，原預估1年9千多萬輛產能，現在僅有7千多萬輛，美國汽車產業損失约達1100億美元(約3兆8百億元)，超過預期之610億美元，汽車庫存暴跌至歷史新低。9月汽車平均售價將達創紀錄的4萬2802美元，已連續4個月超過4萬美元，如果缺料不改善，預期新車價格可能再攀升。歐洲汽車業損失估計達2100億歐元(約新台幣6兆7650億元)。

全球汽車晶片市場由德國英飛凌(Infineon）、荷蘭恩智浦(NXP)、日本端薩(Renesas)、意外法半導體(STM)、德州儀器(Tl)、博世(Bosch）等少數供應商主導。中國車用晶片主要仰賴進口，其中英飛凌、恩智浦、美光科技，佔中國車市三分之二。這些供應商已有自己晶片廠，但是28奈米以上先進製程，或者超出自家工廠產能時，則仰賴台積電、聯電、三星、格芯，各晶圓代工廠生產。

一輛汽車至少需要約40個不同晶片，高階車款可能要150個，各大車廠多有不同款汽車，其中只有要1種晶片生產中斷，車廠就無法出貨，晶片供應並不單純。過去晶片貨源充裕時，車廠並未將晶片視為重要零組件，一輛汽車晶片佔成本僅5、600美元，貨源充裕到不需庫存，還可以殺價。晶圓代工廠毛利率常低到15％以下，稅後淨利常處於虧損狀態。

其實晶片廠現在正面臨結構性問題，各國政府或企業重視先進製程，只有12吋先進製程售價，能夠支撐初期新建廠成本，如果是8吋及成熟12吋製程，蓋一座新廠，成本高達3000億元新台幣，入不敷出，且折舊攤提達20年，因此無人願意投資成熟製程新廠，問題是車用晶片大多是成熟製程，未必需要用到太多先進製程。

當前燃油車晶片即已缺貨至此地步，未來電動車快速發展，甚至步向自駕車，所需晶片數量更多，據IC Insights評估，2020年至2025年，晶圓代工市場年複合成長率約12.2%，全球晶圓代工廠總產值將達1512億美元，如何擴充產能，滿足市場需求，考驗極大，就連台積電都計劃未來3年將投資1000億美元擴廠。

問題是今年全球晶圓代工需求大增，不論資料中心、網路、5G智慧手機之先進處理器、機器人、人工智慧、機器學習、影像識別晶片，再加上電動車、自駕車、駕駛輔助自動化，需求快速增加，晶片產值可望首度突破1000億美元大關，達到1072億美元，年增率23％。汽車晶片需求只是其中之一而已。

去年初新冠肺炎爆發伊始，各大汽車公司預期銷售將減，紛紛取消下半年度訂單，未建立庫存，然而對晶圓代工廠而言，車用晶片需求數量及穩定性，遠不如蘋果手機、電腦，以及其他快速崛起新興產業，需求量大且穩定。

美國白宮今年2月即致函台灣，希望協助美國車用半導體短缺問題，經濟與國安團隊直接與製造商聯繫，5個月之內，即舉辦3場峰會，台積電每次都獲邀出席。9月23日第3次半導體峰會，由商務部長雷蒙多、國家經濟委員會主席狄斯，共同主持，與會者包括英特爾、台積電、三星、蘋果、微軟、美光、通用汽車、福特汽車、BMW、飛雅特克萊斯勒汽車集團、泰蘭蒂斯汽車集團，均應邀出席。

商務部長雷蒙多用字客氣，但態度堅決，她強調是自願(Voluntary )提供，但是卻直指5月第二次峰會，你們的消息是第三季就會改善，結果4個月後更糟，並且強硬要求45天，即11月8日前，交出晶片庫存、訂單、銷售紀錄等數據，如果拒絕，將引用「國防生産法」制裁。

雷蒙多提出26大問答題，要求晶片廠限期作答，顯然也是無可奈何做法，台積電目前供應汽車晶片市佔率不過4％，然而樹大招風，身為全球晶片廠老大，動見觀瞻，美國政府只要涉及半導體市場問題，第一個當然找老大，如何因應？政府有必要協助台積電低調，週延溝通處理。

政府有必要把劉德音董事長認為有人囤貨的看法，讓美國深刻了解，做好妥善風險控管，避免誤會發生，方為上策。