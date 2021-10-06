默沙東新冠肺炎口服藥如何入台？ 食藥署長曝3管道

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國藥廠默沙東開發了對抗新冠肺炎的口服藥物Molnupiravir，引發世界各國高度關注，台灣指揮中心亦有採購計畫，食藥署長今（6日）表示，未來若該藥物來台有3種管道，不過目前尚無相關申請。

根據中央社，美國藥廠默沙東(Merck & Co)的新冠肺炎口服藥最快11月會向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA）。

而台灣部分，中央流行疫情指揮中心指出，已在積極研擬採購計畫，盼能簽訂合約，在其通過EUA後儘速引進台灣。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天說，該藥物進入台灣有3種管道，包括正式藥證、緊急使用授權（EUA）和藥物樣品贈品。

吳秀梅表示，正式藥證管道意思是指，若一款藥品完成三期臨床試驗，就可申請正式藥證，就可以驗證核准後入台，且因疫情關係，將會加快核准速度。

另外緊急使用授權則是當出現緊急衛生情勢，或國內出現缺藥情形，就可以使用申請緊急使用授權（EUA），儘速進口必要藥品來台。

最後，吳秀梅說明，藥物樣品贈品指的是，由區域級以上教學醫院申請供診治危急或重大病患使用。

在採購角色上，根據中央社，這次的採購單位為疾管署，食藥署僅負責審核，不過吳秀梅表示，至今尚未收到任何申請。