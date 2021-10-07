「感情溫度計」看台灣人三大黨好感度：國民黨東山再起路難走

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣民意基金會昨（6）日公布「政黨感情溫度計」民調，首次將民眾黨納入做比較分析，就平均溫度來看，民進黨優於其它兩黨，但成績不理想，而民眾黨平均溫度小勝國民黨，但未來仍堪憂；至於國民黨，要東山再起取得執政實在困難。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在美國施行半世紀的來測量一般選民對總統候選人感情冷熱的「感情溫度計（Feeling Thermometer）」，為歷次美國總統大選全國性民意測驗不可或缺的工具；這項工具也常用於「政黨感情」（party affect）的測量，通常都能很精確的測出特定時間點上人們對一國主要政黨的感情溫度，例如，美國選民對共和黨與民主黨的感情溫度。

游盈隆指出，這項工具穩定度及精準度都很高，這在他觀察2012、2016 及2020三次總統大選都得到驗證。

民進黨平均感情溫度一年來「已明顯降溫」

游盈隆解釋，感情溫度計民調設計為「用0度到100度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100 度表示最熱，最強烈的好感；50 度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」結果發現，44.4%對民進黨的感情溫度是51度以上，24.8%沒有感覺，26.8%的感覺是49 度以下。換言之，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有四成四對民進黨有好感，二成七有反感，二成五既無好感，也無反感，也就是無感。

游盈隆解讀，就「平均溫度」看，二十歲以上台灣人對民進黨的感情溫度是53.19度，僅略高無感的50度。民調透露台灣人民對民進黨有的是一種「含蓄的接納與怨懟」感覺；也就是說，一種仍帶著些許溫暖的友善，意味著人民基本上雖接納，但覺得仍有極大的反省、進步與改善空間。值得注意的是，與去年（2020）9月調查相比，過去一年台灣人對民進黨感情溫度已經明顯降溫，雖然幅度不算太大，但未來的演變就值得關注。

進一步的分析，首先，從年齡層看，有一個明顯趨勢，越年長的台灣人，對民進黨感覺越好，平均感情溫度越高，但年紀越輕的人對民進黨的感覺相對比較淡。具體地說，20至24 歲年輕人對民進黨的平均感情溫度只有50.78 度，25-29 歲只有50.17 度，都是瀕臨50 度的無感狀態；反觀65 歲以上長者，對民進黨的平均感情溫度則是58.87度，形成鮮明的對比。

第二，從省籍族群來看，河洛人對民進黨的平均感情溫度是55.95度，客家人是54.44度，顯示閩客族群對民進黨基本上有好感，但仍有程度差別；外省族群對民進黨則是33.99度，接近冰點（32度）的感覺，相當寒冷，相當反感，值得注意。

國民黨東山再起之路難、民眾黨小勝國民黨仍堪憂

民調問到國民黨，結果發現25.2%對國民黨的感情溫度是51度以上，37.6%沒有感覺，32%的感覺是49 度以下。換言之，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有二成五對國民黨有好感，三成二有反感，三成八既無好感也無反感，也就是無感。游盈隆說，從另一個角度看，有近七成公民對國民黨不是無感就是反感，這對欲競爭國家統治樣的國民黨而言當然是一個嚴重的警訊。

台灣民意基金會從2018 年3 月到2021 年9 月共四次的全國性「感情溫度計」調查，台灣人對國民黨的感情溫度始終都在45 度正負3 的範圍內變動。從這個角度看，台灣社會對國民黨冷淡或保持距離已經很久了，根源可以直接追溯到2014 與2016兩次民意海嘯。



(圖片來源：台灣民意基金會）

游盈隆接著分析，國民黨做為最大在野黨，當只獲社會四分之一公民的肯定和接納時，東山再起之路將充滿險阻和挑戰，自不待言。

至於國會第三大黨民眾黨，28.9%對民眾黨的感情溫度是51度以上，38.1%沒有感覺，26.1%的感覺是49 度以下。換言之，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有二成九對民眾黨有好感，二成六有反感，三成八無感，也就是既無好感也無反感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人對民眾黨的平均感情溫度是47.28 度，低於50度。游盈隆說，此景對任何力爭上游的政黨而言，實在堪憂。

游盈隆指出，台灣人對民眾黨這樣的感覺，代表的是現階段絕大多數台灣人對民眾黨尚未產生正面的欣賞、歡迎和肯定。做為台灣最大的小黨，創黨兩年，目前能獲社會近三成公民的肯定和接納，誠屬不易，但未來之路必將顛簸不平，充滿艱辛和坎坷。不過就平均溫度來看，台灣民眾對最大在野黨國民黨的感情溫度只有45.1 度，甚至還不如台灣民眾黨47.28度。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託執行訪談。訪問期間9月22至23日二天，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1080位全國二十歲以上成年人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。