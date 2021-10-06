證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區 一網打盡證券學習及風險控管資訊

證交所於防疫期間深知投資人學習證券投資理財需求，建置最適合剛接觸市場的投資人，逐步由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，10月份內容新推出零股交易及定期定額投資資訊，包括「圖書館」單元圖文並茂，以懶人包的型式，介紹盤中如何交易零股，及定期定額的購買流程，讓讀者大眾易讀易懂；還有「電影院」單元的生動有趣影片介紹，更有「地雷區」單元的當日沖銷交易機制，說明股價大漲大跌，導致無法回補時的處理方式，及ETF投資風險懶人包，包括現貨、期貨、槓桿、反向ETF等商品風險，讓投資人宅在家能輕鬆學習證券知識及風險控管的相關資訊。



「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，自8月30日推出至今一個多月，瀏覽人數直逼4萬大關，頗受一般年輕人及初入股市的投資大眾青睞。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。證交所在金融教育宣導與金融知識普及方面，向來不遺餘力。

「瘋存股想入市宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，並持續不斷定期推陳出新網站內容，除了10月份的零股交易及定期定額投資，下期主打ETF商品介紹，讓投資人了解ETF的商品特性和投資風險，更有一系列有聲有色的ETF影音檔，及圖文並茂的ETF投資漫畫等，之後更將規劃接力推出，如：ETN、權證等新商品、公開資訊觀測站、公司治理、信用交易等主題，內容以淺顯易懂的文字重新包裝、撰寫，希望能帶給讀者新氣象、新風貌，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家真的很用心，投資大眾還在等什麼? 心動不如馬上行動，動動手指快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網( https://act.twse.com.tw/stayhomelearning ) 是初入股市新手學習證券知識和了解

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