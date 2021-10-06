貢寮鮑養殖池內的海膽好朋友!

貢寮鮑是新北市內養殖範圍最大的養殖漁業，以貼近自 然的飼養方式，孕育出來的貢寮鮑鮮嫩肥美， 近年養殖業者引入同樣以海藻為食的海膽進行混養， 期望能充分利用貢寮鮑養殖池的生產潛力和提高收益。

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱， 貢寮鮑飼養在新北市貢寮沿岸的潮間帶養殖池， 以天然海藻為餌料培育出來的貢寮鮑鮮甜可口。 業者為了更有效利用這天然養殖環境， 與國立臺灣海洋大學水產養殖系的教授們， 針對貢寮鮑養殖池的環境特性進行研議， 建議養殖業者選擇以海藻為食， 且對貢寮鮑低危害性的紫海膽做為混養的物種。

貢寮鮑養殖達人張繼修表示， 東北角海域常見的可食用海膽有馬糞海膽及紫海膽兩種， 近年也買得到這兩種海膽幼苗， 剛開始時將這兩種海膽與貢寮鮑一起混養， 後來發現馬糞海膽喜歡棲息在靠近水面的池壁上， 很容易被擅自進入養殖池的路人、遊客、 潛水客擅自撿拾而造成損失； 紫海膽則喜歡棲息在養殖池內的石縫間， 所以現在混養以紫海膽為主，放養的海膽苗殼長(不含刺)約2公分 ，養殖期間約1年半至2年，當殼長(不含刺)超過6公分時， 就可以採收了。東北角海域野生的海膽資源量有限，也不建議捕捉， 貢寮鮑養殖池培育的紫海膽的美味可比擬野生的甚至更優於野生的， 希望大家多多支持在地優質養殖水產品。

漁業處表示，新北市生產萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品， 除了在新北市沿海一帶的海鮮餐廳可以品嘗到這些在地的優質海鮮料 理，推薦大家多多利用網路採購， 不用出門就可以享受健康又美味的海鮮大餐，既節省時間， 還能用行動支持在地小農發展。 詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網http:// fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包。