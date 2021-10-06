Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

貢寮鮑養殖池內的海膽好朋友!

By 台灣英文新聞
2021/10/06 18:04
貢寮鮑養殖池內的海膽好朋友!

貢寮鮑是新北市內養殖範圍最大的養殖漁業，以貼近自然的飼養方式，孕育出來的貢寮鮑鮮嫩肥美，近年養殖業者引入同樣以海藻為食的海膽進行混養，期望能充分利用貢寮鮑養殖池的生產潛力和提高收益。

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，貢寮鮑飼養在新北市貢寮沿岸的潮間帶養殖池，以天然海藻為餌料培育出來的貢寮鮑鮮甜可口。業者為了更有效利用這天然養殖環境，與國立臺灣海洋大學水產養殖系的教授們，針對貢寮鮑養殖池的環境特性進行研議，建議養殖業者選擇以海藻為食，且對貢寮鮑低危害性的紫海膽做為混養的物種。

貢寮鮑養殖達人張繼修表示，東北角海域常見的可食用海膽有馬糞海膽及紫海膽兩種，近年也買得到這兩種海膽幼苗，剛開始時將這兩種海膽與貢寮鮑一起混養，後來發現馬糞海膽喜歡棲息在靠近水面的池壁上，很容易被擅自進入養殖池的路人、遊客、潛水客擅自撿拾而造成損失；紫海膽則喜歡棲息在養殖池內的石縫間，所以現在混養以紫海膽為主，放養的海膽苗殼長(不含刺)約2公分，養殖期間約1年半至2年，當殼長(不含刺)超過6公分時，就可以採收了。東北角海域野生的海膽資源量有限，也不建議捕捉，貢寮鮑養殖池培育的紫海膽的美味可比擬野生的甚至更優於野生的，希望大家多多支持在地優質養殖水產品。

漁業處表示，新北市生產萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品，除了在新北市沿海一帶的海鮮餐廳可以品嘗到這些在地的優質海鮮料理，推薦大家多多利用網路採購，不用出門就可以享受健康又美味的海鮮大餐，既節省時間，還能用行動支持在地小農發展。詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網http://fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包。

更新時間 : 2021-10-06 20:47 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種