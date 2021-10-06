向辛苦醫護人員致敬 110學年度新北技藝競賽新增醫護職群主題

自108年新冠肺炎在全球造成無數傷亡， 許多醫護人員不畏傳染風險守護國人健康， 社會大眾對醫護人員致上崇高敬意。 新北市鼓勵更多青年學子投入醫護專業行列，110學年度國中技藝 競賽將新增「醫護職群」競賽主題，預計明年3月1日至7日由耕莘 專校辦理。今年也持續與大專校院合作於9所國中辦理醫護職群技藝 教育班，自國中技職扎根培養醫護知能， 鼓勵未來投入職場造福他人。

教育局表示，近年疫情嚴峻而醫護人員需求增加， 而教育部於今年發布「國民中學技藝教育課程參考指引」於8月1日 正式將「醫護職群」列入課程架構。因此， 為滿足學生需求且配合參考指引，國中技藝競賽將新增「醫護職群」 婦兒保健主題競賽。參賽選手經校內初賽脫穎而出， 即可代表學校參加全市競賽，透過競賽提供展現技藝舞台，建立學生 成就感並發掘興趣、建立志向。

新北市重視國中技藝教育及職業試探課程，透過辦理技藝教育班、 社團及育樂營等多元方式加強職業試探教育。今年與耕莘專校、 康寧大學及新生專校等3所學校合作，持續辦理醫護職群技藝教育班 ，共9所國中、170位學生修習，學生可實地到專校上課，課程包 含護理基本工作、基礎急救照護及婦兒保健等核心主題。

耕莘專校護理科主任謝家如表示， 與教育局合作辦理醫護職群技藝班邁入第三年， 學生除了解醫護知識及技能，也更能體會醫護人員辛勞， 養成正確工作態度及職業道德， 期待能吸引更多對醫護有興趣的學生加入醫護的行列。

在社團部分，今年三民高中國中部與馬偕專校合作，首次辦理「 醫護小尖兵」及「醫護小達人」技藝社團， 邀請專校講師到學校來進行教學，讓學生學習抽血、聽診器等用法。 三民高中國中部許丞妍同學表示，自己規劃要讀護理科， 因此參加醫護職群技藝社團可以提早體驗護理師工作， 讓自己更投入其中。而同校陳艾妮同學也說， 透過課程體會到醫護人員的辛苦，自己更了解護理知識， 希望用更好的專業知識，保護自己和他人。

教育局長張明文表示，新北市提供多元職探機會給有興趣的孩子瞭解 性向及興趣，有助未來升學就業選擇。 而參加國中技藝班及技藝社團學生， 可持參加證明納入高中特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目 ，修讀技藝課程適性學習又好玩，更有助於未來升學。