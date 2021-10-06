走進SDGs世界咖啡館 新北市170名高中生一起關心貧窮與飢餓議題

提到貧窮與飢餓，您會聯想到什麼？ 阿富汗處於大饑荒邊緣、衣索匹亞內戰頻頻，多達40萬人沒有飯吃 ？臺灣是否存在貧窮與飢餓問題？10月3日新北市政府教育局舉辦 之線上全球公民世界咖啡館工作坊，共計14校、逾170名學生參 與，以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）「消除貧窮」及「終結飢餓」為主題， 引導高中生們熱烈討論，共同關心國際現況重要議題。

本次全球公民世界咖啡館，因防疫關係以線上方式進行， 邀請教育部國際教育2.0講師北大高中朱肇維老師，以「 窮兇極餓與我們的距離」為主題，介紹SDGs課程及國際議題， 引導學生深入探究並採取行動。朱肇維老師分享世界目前有超過8億 人口正在挨餓、7億人口處於每日生活費低於1.9美元(約新臺幣 53元)的極端貧窮， 即使是在看起來富裕的臺灣亦存在貧窮與飢餓問題， 他引導學生思考、理解、感受，正視貧富差距所帶來的社會問題， 進而鼓勵學生主動研議行動倡議方案。

擔任此次全球公民世界咖啡館的朝邦基金會引導師張桂芬老師和羅曉 勤老師，事先培訓35位高中生擔任桌長， 並於分組討論前向參與學生簡單介紹世界咖啡館的內涵， 鼓勵學生用「是的…，而且…」進行對話，不僅積極表達自己看法， 更要學會理解且傾聽他人想法，透過Jamboard共作塗鴉和書 寫觀點，激發更多創意及火花。

張桂芬老師表示， 世界咖啡館的會議形式讓參與者在不同回合換組過程中分享、 聆聽不同的觀點與經驗。這次議題「消除飢餓」與「終結貧窮」 看似與高中生活無關，然而透過回顧演講者分享及連結自身經驗， 及與他校同學交流後，深刻體會身為公民的責任並採取行動。



擔任桌長的秀峰高中余昕樺同學表示，現今食物浪費極為嚴重， 將全球四分之一廚餘回收可使7億飢餓人口溫飽， 若從生活中做到不浪費、知福、惜福，便能再造福。 參與世界咖啡館工作坊的中和高中謝語容同學說， 在線上咖啡桌與組員們討論貧窮與飢餓的原因，透過政策行動從根本 去改善問題，也學習如何表達自己的觀點。

教育局長張明文表示，為培養高中生成為全球公民，110學年度首 創「高中職學校全球公民培力計畫」， 並辦理學生世界咖啡館工作坊，鼓勵高中生了解國際議題、 反思問題。從參與到行動倡議，進而具體實踐， 逐步培育全球公民的素養，完成並參與整學年活動的學生將能獲頒「 新北市青年外交大使」證書(Youth Ambassador，簡稱YA大使)， 進而培育學生成為善盡全球公民責任的國際人才。