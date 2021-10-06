Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

集保結算所舉辦亞太地區集保組織交流週活動 逾300人線上與會

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 18:02
集保結算所舉辦亞太地區集保組織交流週活動 逾300人線上與會

集保結算所為亞太地區集保組織(Asia-Pacific CSD Group, ACG)執行委員會成員，並由林修銘董事長擔任該組織副主席，為積極參與ACG運作並提升臺灣的國際能見度，集保結算所於9月23日至29日主辦為期一週之線上交流週活動(Networking Week)，計有ACG會員機構、外國保管銀行及資訊服務業者共29家機構逾300人線上與會。


ACG交流週活動為集保結算所創新發想，期能於疫情期間提供會員機構切磋交流的平台，促進彼此的合作與凝聚共識，並為明年主辦ACG中階幹部教育訓練暖身。林董事長向全體與會者表示，全球集保產業面對金融科技浪潮及環境快速變遷，各機構皆不斷進行數位轉型及業務創新，進而提供參加人更多元及安全有效率的服務，ACG各會員可藉由此交流週活動，汲取各國金融產業新知，並掌握各會員機構最新業務發展藍圖及市場服務趨勢。


本次ACG交流週活動，由該組織的六個工作小組各主辦一場座談研討，主題包括「疫情下全球集保產業面對之新風險」、「電子投票及視訊股東會議機制」、「投資人數位服務」、「證券名義持有之法律探討」、「近期市場概況」及「業務新契機」，並邀請會員機構進行經驗分享與前景展望。其中由集保結算所主持的「投資人數位服務」場次，著眼於後疫情時代，快速變遷將成為全球金融業的新常態，數位轉型亦將成為金融深化的新趨勢，特別邀請馬來西亞、韓國、新加坡、泰國及越南等多國的集保機構，簡報對投資人提供的最新數位服務與發展方向；集保結算所並於日本證券集保公司主持之「近期市場概況」及韓國證券集保公司主持之「業務新契機」場次，派員與談，分享手機存摺及ESG相關業務最新發展，與會者均表示獲益良多並給予熱烈迴響。


集保結算所多年來積極參與國際事務，林董事長擔任ACG副主席及世界集保組織(World Forums of CSDs, WFC)董事會成員，持續推動「打造ACG成為所有會員共榮發展平台(Platform for co-prosperity)」的願景。此次舉辦交流週活動，即希望透過跨國學習，強化會員互動合作，建立亞太地區集保服務生態圈。集保結算所明年更將繼續主辦ACG第22屆中階幹部研討會，積極推動國際交流，拓展國際關係，展現臺灣多元創新與永續發展的優質形象。

更新時間 : 2021-10-06 20:47 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種