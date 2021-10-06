台北新板希爾頓酒店 逸廊「馥郁酒香」微醺下午茶

疫情趨緩，是時候拿出相機好好記錄生活，享受飯店微奢華就先從下午茶開始吧！新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，1樓大廳酒吧 逸廊推出「馥郁酒香」雙人微醺下午茶，主打「以經典酒款入甜鹹點」，再附贈兩杯網美最愛的水果冰磚氣泡飲，雙人午茶僅1,160元！此外，凡消費加價150元，即可享原價400元的「周間的7種態度」個性特調，任選乙杯，以上服務費另計，讓消費者透過味覺體驗一場微醺之旅。訂位專線： 02-2958-3000轉7531。 （上述服務費另計，18歲以下禁止飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒。）

買醉就從新板希爾頓午茶開始！用味蕾享受午後聚會放鬆時刻

「周間的7種態度」個性調酒！天天皆能體驗不同微醺風味

台北新板希爾頓酒店十月推出全新下午茶及7款故事酒單，帶您漫遊好食光。此次甜點主廚與調酒師運用「經典酒款搭配甜鹹點」推出「馥郁酒香」雙人微醺下午茶，要給消費者們耳目一新的味蕾盛宴。甜點方面，粉紅泡泡爆棚的「番石榴熱帶水果蛋糕」，以新鮮水果鳳梨、百香果做成內餡，搭配番石榴及香橙干邑甜酒果凍，再用芒果製成的香緹鮮奶油裝飾，入口時外層的脆皮巧克力，賦予味蕾滿滿的驚喜。而「焦糖海鹽白蘭地布朗尼塔」，以58%巧克力製成布朗尼塔，中間佐上焦糖海鹽醬，最後上層搭配白蘭地並撒上可可粉，柔滑香濃中結合深蘊苦味，提升口感層次。「黑醋栗奶酒栗子慕斯」基層使用黑無糖栗子泥，搭配貝里斯奶酒製成慕斯，加上黑醋栗與覆盆子做成奶醬，清爽不甜膩。雙人下午茶僅1,160元+10%，包括網美最愛的兩杯水果冰磚氣泡飲。

除了唯美下午茶主攻洗版網美打卡牆外，逸廊調酒師們也揮灑創意，將不同酒款延伸推出「周間的7種態度」7杯個性風味特調。首推「逸起去海邊」以龍舌蘭作為基底，加上藍柑橘糖漿及薑汁汽水的氣泡感，整杯外觀彷彿像身處在海邊，躺在沙灘椅上，伴隨徐徐的海風吹來，入口鹹香、細緻風味，品酒同時也能瞬間飛至夏威夷。「太陽曬屁股」以伏特加為基底，搭配苦艾酒及柳橙汁，像是回到童年，媽媽每日拉開窗簾，叫喚晨起吃早餐、上學的時光。「花園撲蝴蝶」以琴酒為基底，搭配自製蜜瓜及接骨木糖漿，整體意象宛如小時候到戶外踏青，春意盎然蝴蝶滿天飛舞的景象。

「18禁的牛奶咖啡」以波本威士忌為基底，搭配上咖啡、鮮奶等元素，苦甜的香氣搭配上濃密的可可奶泡，滑順的奶酒帶點苦澀，道出長大後，回味童年時背著大人偷喝拿鐵的滋味。「女大18變」使用白蘭地、紅酒為基底，佐上新鮮水果及肉桂棒，象徵女孩成長後亭亭玉立的蛻變。「男人的苦你最懂」選用義式白蘭地，搭上藥草及煙燻的風味，營造出男人肩上承受的壓力，尾韻帶有茴香的香甜，寓意家庭中甜蜜負擔支撐著往前的動力。體會過上述的酸、甜、苦、鹹後，最後絕對不能錯過「有種味道叫做家」，使用蘭姆酒做為基底，搭配伯爵茶及柑橘香氣，就像回到最初，與家人團聚怡然自得的快樂時光。

一周七天，面對每日的生活壓力，新板希爾頓的調酒師，藉由此次特調帶消費者回到最原始的初衷，為平凡的生活注入幸福的儀式感。7款調酒每杯原價400元，凡消費「馥郁酒香」雙人微醺下午茶，即可享150元加價購，服務費另計。