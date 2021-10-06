Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

凱撒飯店雙十國慶前夕搶商機 ITF提前10/8線上開賣

By 台灣英文新聞
2021/10/06 17:56
凱撒飯店雙十國慶前夕搶商機 ITF提前10/8線上開賣
凱撒飯店雙十國慶前夕搶商機 ITF提前10/8線上開賣

觀望疫情雖然降級、逐漸解封放寬群聚條件，但2022年國境開放機率不高、觀光產業還是以國內旅遊為主攻目標，年底即將迎來旅遊最大盛事台北國際旅展將於11月5日至11月8日南港展覽館展開，凱撒飯店連鎖為搶國旅商機、提前國慶連假前夕10月8日於凱撒商城開賣線上旅展，主打聯合券形式提供消費者多元選擇及方便使用，再次推出聯合住宿券每張2,500元適用全台9間飯店住宿、聯合餐券每張600元可於北部飯店享用超值美饌，以及墾丁凱撒西餐廳晚餐券每張688元，凡是購買電子票券可即買即用搶先享受；此外，今年提供單張購入，買越多優惠更多，如聯合住宿券買5送1、每張只要2083元，聯合餐券買10送1、每張只要545元！同時為歡慶凱撒飯店連鎖「凱撒商城」整合購物平台正式上線，凡線上旅展期間(10/8~11/15)購買聯合住宿券，即有機會抽中價值77,000元墾丁凱撒Villa免費住宿券，線上旅展購買優惠查詢

凱撒飯店連鎖持續推出聯合住宿券每張2,500元，相較2020年旅展釋出住宿適用內容大幅調整，如票券效期延長使用一年、部份假日/旺日加價減少或加贈早餐等優惠，提供消費者以單張購入自行搭配張數需求，而購買5張即加贈1張、住宿券等同每張2,083元起，線上旅展購買住宿券再抽墾丁凱撒Villa免費住宿券！聯合住宿券可依需求選擇入住全省凱撒飯店：憑1張可入住台北凱撒、台北凱達、內湖凱旋、阿樹國際旅店、台北趣淘漫旅(含2客早餐)、台南趣淘漫旅(加贈六項冒險活動及曾文水庫門票)及台東趣淘漫旅(含2客早餐)，最低優惠1.6折起；憑2張可入住板橋凱撒一泊二食或連住兩晚不含早餐，方案皆享升等菁英客房或贈JO MALONE沐浴組合(原價享1.4折)；憑3張可入住墾丁凱撒景觀客房雙人一泊二食或四人住宿含早餐二擇一(原價享4.9折)。

餐飲部份則是集結台北凱撒、板橋凱撒及台北凱達推出聯合餐券每張600元，今年更是降低門檻方便消費者單張購入、購買10張再加贈1張(等於每張只要545元)，適用飯店餐廳內用及精選外帶美食組合，憑1張可享台北凱撒Checkers自助餐平日午餐乙客、板橋凱撒朋派西餐廳雙人早午餐、家宴中餐廳個人商業套餐或台北凱達百宴自助餐平日午或晚餐乙客(最高原價1,012元)以上方案四擇一；憑2張可享板橋凱撒朋派西餐廳四人組合餐、家宴中餐廳四人組合餐、個人豪華套餐或台北凱達家宴中餐廳四人組合餐(最高原價1,650元)以上方案四選一；憑3張可享板橋凱撒家宴中餐廳片皮鴨三吃或台北凱達百宴自助餐海陸四人外帶組合餐(最高原價2,580元)二擇一，提供多元美食組合享用凱撒飯店連鎖各式中西美饌！

更新時間 : 2021-10-06 19:13 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種