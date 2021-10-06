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釋宗道法師再贈預防走失手鍊、測溫機、消防衣

但願眾民得離苦 侯友宜感恩師父慈悲精神

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 17:54
釋宗道法師再贈預防走失手鍊、測溫機、消防衣 

三峽普賢寺住持暨懷仁基金會董事長釋宗道法師，偕同團隊響應新北市政府「好日子愛心大平台」，於6日再度捐贈預防走失手鍊5萬條、酒精消毒測溫機1,200台及消防衣褲100套，法師說不求自己得安樂、但願眾民得離苦。新北市長侯友宜則表示，願效法法師大慈大悲的精神。

釋宗道法師表示，在疫情嚴峻期間，他看到侯市長親赴三峽火葬場，關懷染疫死亡的家屬無法送往生者最後一程，視民如子的惻隱之心，令人動容！師父說，佛法不離世間覺，侯市長對市民的愛，不分宗教種族，這樣的精神就是世間的活菩薩。

侯友宜則再三感恩表示，疫情期間，新北市有6,900個確診個案、400多人不幸罹難，每位都是我們的親人，他充滿了愧疚，也虛心的檢討，對每個生命都要珍惜，如何精進防疫，讓市民安心的生活。
侯友宜也細數法師多年來對市政的支持和對市民的關懷，包含成立「中道淨苑」，服務身心障礙者；前後捐贈6輛復康巴士及3輛救護車；歷年來捐贈3萬條預防走失手鍊，這次再捐贈5萬條；以及許許多多的防疫物資，提供第一線防疫人員和學童使用。

市政顧問李麗圳、消防局長黃德清、教育局長張明文、民政局長柯慶忠和社會局長張錦麗等首長也參加捐贈，感恩師父及團隊的愛心和善舉。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，師父所捐贈的預防走失手鍊放在各失智症共照醫院、區公所、社福中心等，有需求的民眾或家屬只要填具申請表即能免費領取，申請表資料會輸入社政系統，如有長輩走失，即能依據手鍊上的編碼，迅速聯絡上家屬或緊急連絡人。

更新時間 : 2021-10-06 20:47 GMT+08:00

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