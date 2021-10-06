晶華攜手陽明山秘境美景餐廳 「仙境花園」類出國戶外婚禮

每年平均陪伴700對新人完成終生大事的台北晶華酒店，了解準新人們因為疫情必須將婚宴延期或是改變形式舉行的困擾，即日起攜手CHIN CHIN婚顧、Wonder.land仙境以及禮服、婚攝、花藝、樂團表演等多家知名婚禮相關品牌，以「仙境花園」為主題推出「晶華仙境戶外婚禮」以及「光‧森婚宴」兩款專案。前者是在坐擁270度大台北環景的陽明山半腰上，透過秘境美景註記婚禮時光，專案招待60位賓客，優惠價268,888元起；後者則是於晶華酒店挑高兩層樓的帷幕玻璃宴會廳中，以花草系森林造景呼應窗外14、15號公園的綠色景緻，帶給新人滿滿的陽光與幸福，每桌28,800元起。

根據內政部統計，台灣每年約有12至13萬對新人結婚宴客，但因疫情衝擊，導致新人們婚宴檔期大亂。如今隨著疫情趨緩、防疫政策鬆綁，新人們紛紛開始探詢年底及明年的婚宴場地檔期，其中又以戶外婚禮的詢問度最為踴躍。「晶華仙境戶外婚禮」專案主打的舉辦婚禮秘境「Wonder.land仙境星空夜景景觀餐廳」位於陽明山嶺頭山莊，擁有270度俯瞰台北盆地的夢幻景致，在藍天綠地的高空美景中，還有無邊際水池及峇里島度假飯店風格等設計元素，讓人宛若置身高級度假勝地ㄧ般，不僅是網美間最熱門的IG打卡熱點，也是許多新嫁娘們夢寐以求的婚禮會場。

「晶華仙境戶外婚禮」專案包含「Wonder.land仙境」戶外證婚場地四小時使用(價值60,000元)，以及婚紗場地拍攝獨家優惠、「CHINCHIN頂級婚顧」證婚主持服務及戶外證婚佈置(價值200,000元)、台北晶華酒店主廚精選證婚酒會美饌60位(價值104,280元)、酒會期間特選果汁暢飲、仙境迎賓調酒及無酒精雞尾酒、迎賓婚禮甜點(價值10,000元)，專案也貼心提供與會親友定點來回接駁(價值8,000元)、新人精緻套房住宿與早餐(價值28,000元)、親友住宿客房五折及結婚書約或婚禮誓詞卡二擇一等額外禮遇，總價超過40萬元的內容，幸福價每組268,888元起。

另一款全新的「光‧森 婚宴專案」，主打台北晶華酒店三樓挑高宴會廳的宴飲搭配全新森林造景佈置，在城市中打造出綠意盎然的婚宴體驗，內容包含頂級中式婚宴佳餚、優質婚禮企劃服務、迎賓餐前雞尾酒會、星級甜點與甜蜜Candy Bar，此次還特別加贈迎賓區光森專屬佈置、會場浪漫香氛以及與精品品牌NICOLE+FELICIA / CHA CHA THÉ采采食茶聯名合作的限定伴手禮，每桌十人28,800元起。透過上述專案的推出，晶華酒店婚宴團隊希望以熱情豐富的經驗和專業，為準新人的幸福加溫，讓婚宴成為生命中最值得紀念的盛事。