綠舞美好時光露營車假期 親子閨密市場再昇華

體驗被樹叢與紫藤花包圍著，遠離塵囂的旅程，享受遼闊的草地搭配各式休閒體驗，綠舞觀光飯店新推出的露營車體驗，提供專屬的一泊二食烤肉盛宴，適合好友閨蜜、親子家庭，並提供多元的活動空間！入秋之時入夜後搭配夜間的燈群陪襯，著為浪漫，抬頭仰望無際星空，晨間與日式庭園的萌寵們互動，並充分感受日式風情，讓行程更加豐富有趣。同時也推出平日振興券方案，雙人房只要5,000元，再贈日式體驗行程3選1與指定房型加碼優惠。

感受寧靜愜意的美好飯店即日起開放預訂「美好時光露營專案」住房專案，入住期間為即日起日至12月30日，雙人客房兩大兩小一睌8,599元起、搭配指定四人房型，入住兩睌最低16,299元起，一人最低一睌不到2,050元！此方案更享有主廚精心準備的星光烤肉盛宴，主廚精選牛排、海鮮組合、精選小農時蔬，讓您大快朵頤，體驗飯店特別規劃的經典足球、手繪風箏、泡泡體驗等多樣活動、三天兩夜再加贈日式體驗，經典浴衣與和菓子體驗，除此之外還能體驗萌寵餵食牧草體活動，讓您再開啟一段日式偽旅行，退房後仍可持續暢遊日式庭園、體驗戶外泳池、奇幻森林兒童遊樂區、跳跳床等多樣設施。充分感受秋日靜好。

即日起預訂，10/08至11/30振興券住房專案，凡支付5,000元振興券，即享平日入住5,000元雙人房專案與10,000元四人房專案，依房型再贈日式體驗3選1(經典浴衣、抹茶體驗、和菓子體驗)。此外Villa與套房型，任選官網住房專案，贈12歲(含)以下，兩位加人不加價(含早餐)，適合帶著家人或好友閨蜜，一起計畫一個簡單的旅程，渡過美好時光，更適合搭配其他住房專案，成為三天兩夜的首選專案。

詳細資訊請洽綠舞官網或訂位專線:03-960-3808轉6202/6203。