國泰萬怡首波振興優惠 最高加碼抵25%

為響應政府振興五倍券發放，台北國泰萬怡酒店推出一系列的住宿禮遇及餐飲優惠，不限實體或數位綁定，最高再加碼折抵25%。即日起至11月30日止於官網訂房，不分平假日使用振興券入住，不限專案滿千即可加碼抵200元，每晚限折抵一次，如選擇一泊一食的住宿專案，最高可省下原價2,560元的MJ Kitchen自助晚餐兩客，數位綁定國泰世華信用卡再享客房升等禮遇。而MJ Kitchen即日起趁勢回歸，推出雙主題菜色「鮭魚宴x燒烤季」，每位搶先振興價8折優惠，每位864元起。自10月8日起雙人以上用餐享原價75折，加入會員可再免一成服務費，消費滿千再送200元抵用券，每位最低810元起。振興優惠詳情請洽02.7750.3399。

官網訂房不限專案 每晚加碼抵200元 不用加價免費吃MJ Kitchen

為了讓旅客將振興券更加彈性使用，台北國泰萬怡酒店自10月8日至11月30日止於官網訂房並使用振興五倍券、國旅券或台北熊好券擇一入住，滿千即可現抵200元，不限平假日任一住房專案皆可抵用，每晚限加碼折抵一次，如於官網選擇「Experience一泊一食」住宿專案，不需再付原訂專案每晚加價200元，即可享用原價2,560元的MJ Kitchen自助晚餐兩客。選擇「Stay & Dine怡享好時光」住宿專案，不需加價即可在房內享受松露蒜香蒸龍蝦、招牌烤豬腿和紅酒燉牛肉等美食，每晚限量，訂完為止。而於活動期間辦理入住時，出示數位綁定國泰世華信用卡APP畫面，即享升等至卓越客房禮遇，在房內遠眺台北101及市區夜景，享受市區小旅行。

MJ Kitchen回歸首波雙主題 萬豪會員免服務費 滿千再贈200元抵用券

日前正式回歸的 MJ Kitchen，首波主打雙主題菜單「鮭魚宴x燒烤季」，即日起開放午、晚餐訂位，廚藝團隊集結日前廣受好評的鮭魚饗宴及燒烤美味，包含鮭魚幽庵燒、鮭魚鬆炒飯、原味烤鮭魚、酸甜烤肋排、招牌烤豬腳以及韓式烤肉飯等佳餚輪番上陣，不僅如此冷菜區、日本料理區、海鮮吧、熱食區、現切現煮區及甜品區等提供數十道美味佳餚，而饕客喜愛的百威金尊啤酒及春一枝冰棒仍持續供應中!為了讓民眾用餐安心，除了入場體溫測量與實聯制登記以外，每桌設立透明隔板，提供每位民眾透明手套取餐，並於每半小時更換餐夾。為了擴大用餐安全間距，每餐期僅開放60人入場用餐，嚴格落實防疫措施。

而MJ Kitchen即日起提供振興搶先價8折優惠，現場加入會員，每位最低864元起，不用等振興券也可以 大啖美味。10/8起憑實體或數位振興五倍券，兩人以上用餐享75折優惠，會員可再免一成服務費，每位最低810元起。憑發票金額滿千再贈200元餐飲抵用券，三個月內使用完畢，開放抵用外帶品項。國泰世華數位綁定信用卡卡友，則獨享四人同行一人免費優惠，服務費以原價另計，每餐期限量十組，最高現省1,280元。