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美默沙東抗新冠肺炎口服藥 新加坡也加入簽約採購

這款Molnupiravir口服藥可降低罹患新冠肺炎者重症或死亡的風險達一半之多，目前澳洲與新加坡都與該藥物所屬藥廠默沙東(Merck & Co)簽訂採購合約。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 17:25
位在紐澤西的美國藥廠默沙東(Merck & Co)。（圖/路透社）

位在紐澤西的美國藥廠默沙東(Merck & Co)。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）美國藥廠默沙東1日公布其開發了對抗新冠肺炎的口服藥物Molnupiravir，默沙東今（6日）指出，繼澳洲之後，新加坡亦與之簽訂Molnupiravir的採購合約。

這款Molnupiravir口服藥物是由美國藥廠默沙東(Merck & Co)與Ridgeback Biotherapeutics LP 生技公司共同研發，可降低罹患新冠肺炎者重症或死亡的風險達一半之多，已造成全球高度關注，而新加坡拔得頭籌，已與默沙東簽訂採購合約。

根據彭博社，默沙東今發出聲明，表示一旦達到特定規範的標準要求，新加坡就能獲得Molnupiravir口服藥物的使用權，不過默沙東並沒有在聲明中指出具體的標準要求為何。

新加坡是繼澳洲之後，能夠優先取得這款藥物的國家。根據外媒，澳洲總理莫里森已宣布澳洲將採購30萬個默沙東新冠肺炎口服藥。

其他國家如日本、南韓、泰國、馬來西亞等，以及正在進行藥物試驗的菲律賓，也正在積極協商採購。

至於台灣，指揮中心指揮官陳時中在3日的疫情記者會上，回應記者相關提問，表示針對採購Molnupiravir口服藥物的程序正在進行中，指揮中心已有這樣的準備，也在談判中。

延伸閱讀：美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
Molnupiravir
默沙東
新冠肺炎
新加坡
澳洲
COVID-19口服藥

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更新時間 : 2021-10-06 19:13 GMT+08:00

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