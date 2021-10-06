歐盟將迎十年綠色新政和數位轉型 高哲夫：台灣企業受惠

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）歐洲經貿辦事處（EETO）將於14日下午舉行「2021投資歐盟論壇」，處長高哲夫今（6）日表示，未來十年歐盟將支出7500億歐元（約25兆台幣）發展綠色新政和數位轉型，希望台灣企業踴躍前往歐洲投資。經貿組組長雍青龍則表示，台灣可以分散投資，放眼歐盟市場。

歐經辦處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）在簡報會上指出，今年論壇邀請到歐盟執委會貿易總署首長Sabine Weyand發表專題演說，機會難得。他也指出，歐盟未來十年預計支出7500億歐元推行綠色新政和數位轉型，「將為台灣企業帶來極大的機會」，鼓勵台灣企業加快腳步前往歐盟投資。近期，歐經辦也發行了2021投資歐盟手冊，提供投資方向。

歐洲經貿辦事處高哲夫（Filip Grzegorzewski）展示2021投資歐盟手冊。（圖／歐洲經貿辦事處提供）

雍青龍（Thomas Jürgensen）表示，當前面臨數位化以及經濟復甦的雙重挑戰，台灣擁有頂尖的資通訊產業，在綠色能源以及數位化兩個領域是歐盟非常好的夥伴。歐盟有穩定的投資環境、穩定的政治社會環境以及4.5億人口的高消費市場，可讓台灣獲得更大利益。

被問及關於延宕數年的台歐雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement，BIA），高哲夫表示，現況如此，但他認為台灣企業更需要的一本投資手冊，歐盟未來十年將投資7500億歐元，而這筆預算必須執行，「歐盟已經把機會跟工具擺在檯面上」，台灣可以從中受惠。 他也指出歐盟跟台灣民間與官方都有對話，也感受到台灣企業對歐盟的興趣，他指出這次的論壇相當符合需求，也是台灣企業跟國際接軌的契機。

雍青龍指出，台灣的半導體產業是在國際供應鏈中將許多產業緊密聯繫，歐洲也有許多半導體相關產業，他認為台灣企業應當要分散風險，「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，台灣大多關注美國與中國的機會，可以看看歐洲市場，「歐洲本身也歡迎台灣來投資」。

關於國發會10月下旬將率領經貿投資考察團斯洛伐克、捷克及立陶宛訪問，歐盟是否有意願安排相關活動，高哲夫表示，「隨時歡迎台灣企業到訪歐洲」，他認為此次中歐三國考察團體現了台灣對於與歐盟建立經貿伴關係的興趣的提升，近來歐盟多個成員國向台灣捐贈疫苗，也是希望台灣可以盡快重新開放。