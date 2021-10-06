台南、台北遠東香格里拉暨新北美食地標Mega 50 　ITF台北國際線上旅展 雙10到雙11食宿券限時搶購

每年的「台北國際旅展ITF」總是吸引許多民眾到展場搶好康，今年因應疫情不群聚，台南、台北遠東香格里拉與新北美食地標Mego50將於10月10日上午10點搶先開賣ITF線上旅展，展期至11月11日，豐富多樣的住宿、餐飲與健身券等優惠，現買現享受！台南遠東香格里拉住宿券，推薦〈三天兩夜平日不住宿券〉平均一人一晚只要1,425元、烤鴨控不能錯過的〈一泊二食住宿券〉以及〈雅仕套房買一送一組〉，而台北遠東香格里拉更以最低14折住房優惠、雙人每晚只要2,999元，每週於粉絲專頁加碼推出限時驚喜閃購；餐券部份，三館更推出眾多超值優惠券，從國人最愛的Buffet自助餐、櫻桃烤鴨三吃，到中、西、日、義式套餐等，享受美食省荷包。線上搶訂台北：https://lihi1.com/62RTD、台南：https://sltn.tw/21ITF、Mega 50：https://bit.ly/3m2mAYV。

線上旅展首三日，10月10日至12日加碼〈高鐵飯店聯票住房專案〉，台南遠東香格里拉飯店每房最低4,670元起、台北遠東香格里拉飯店每房最低5,590元起，除享加購高鐵成人車票65折之外，並可享豐盛早餐、下午茶、晚間雞尾酒小點以及各館專屬禮遇，歲末年終與家人好友來場久違的度假。

台南遠東香格里拉食宿超優惠 樂遊府城23折起

趁著這波超低折扣，搶購台南遠東香格里拉〈三天兩夜平日住宿券〉每張5,700元 (原價25,140，約23折)，雙人周日至周四入住不含早餐，保證安排高樓層32-37樓特選尊榮客房；而喜愛待在飯店享受美食的玩家，別錯過〈一泊二食平日住宿券〉每張5,600元(原價15,187，約37折)，除了遠東Café豐盛自助早餐，還可任選午或晚餐，於台南最高景觀餐廳「醉月樓中餐廳」享用櫻桃烤鴨三吃或遠東Café 自助餐；想一次買足全家出遊旅宿，又可享用早餐、下午茶及傍晚雞尾酒小點，推薦折扣28折的〈豪華閣尊榮客房平日住宿券組〉內含兩張券，優惠價8,600元與〈雅仕套房平日住宿券組〉買一送一，優惠價10,999元。

而餐券部份，首度推出超人氣全台必吃早餐〈遠東Café自助早餐雙人券組〉一組兩張優惠價1,596元，平均一人只要399元；還有歷年熱賣的商品，包含〈醉月樓一鴨三吃美饌饗樂券〉優惠價1,680元 (約76折)、〈遠東Café平日自助午餐券組〉一組五張單人券，優惠價3,540元 (約76折)、〈大廳茶軒英式下午茶雙人組〉一組兩張優惠價1,400元(約72折)、以及〈THE MEZZ牛排龍蝦館豪華單人套餐券組〉一組兩張優惠價3,776元(約68折)，以上套券組消費者皆可分次使用、彈性更大。

台北遠東香格里拉饗樂提案 奢華微旅行只要2,999

位於時尚之都的台北遠東香格里拉超值住房優惠最低14折，雙人入住每晚只要2,999元，想要感受奢華放鬆的微旅行則推薦雅仕套房買一送一，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及晚間雞尾酒小點，兩晚僅需12,000元(原價56,364元，約21折)！

隨著疫情趨緩，各餐廳內用人潮回流，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳旅展特別推出回饋感恩價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，最低優惠約68折；上海醉月樓則祭出豪華海鮮套餐下殺54折，原價5,500元，旅展限定價只要2,980元；坐擁高樓璀璨景色的馬可波羅義大利餐廳推出旅展限定雙人饗宴只要3,899元 (原價5,896元，約66折)；連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳則端出最受青睞的招牌烤鴨，加上龍蝦以及主廚精選佳餚，烤鴨龍蝦套餐每位4,688元 (原價6,125元，約76折)；ibuki日本料理餐廳的雙人饗宴也只要2,988元 (原價4,796元，約62折)。線上旅展期間，台北遠東香格里拉還將於每週四限量推出24小時閃購優惠，獨家驚喜價稍縱即逝，搶訂要及時。

新北美食地標Mega50美食券

新北美食地標Mega50旗下餐廳也端出多款線上旅展獨家美食優惠券以廣招徠，像是望月樓《廣式片皮鴨二吃》優惠價1,500元 (原價2,178元，享69折)、美食美景一次擁有的《50樓Cafe自助餐平日十客券組》享68折特惠，平均每位只要752元！

