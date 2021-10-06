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第11期接種開放AZ及BNT疫苗　採分流方式預約　10/15開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 16:09
第11期COVID-19疫苗接種將提供第2劑AZ、第1劑BNT疫苗，並採分流方式預約，並於10月15日起開放施打。

第11期COVID-19疫苗接種將提供第2劑AZ、第1劑BNT疫苗，並採分流方式預約，並於10月15日起開放施打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心發言人莊人祥今（6）日宣布，第11期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種將提供第2劑AZ、第1劑BNT疫苗，為了讓預約過程更順暢，此次採分流方式預約，並於10月15日至10月21日開放施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，根據指揮中心規劃，有2類對象符合第11輪AZ疫苗接種資格，包括7月22日（含）前已接種第1劑AZ疫苗的18歲至55歲民眾，以及7月30日（含）前已接種第1劑AZ疫苗的56歲以上民眾。

在BNT疫苗方面，必須於10月6日前登記意願登記選擇BNT疫苗，共開放3類對象接種第1劑，包括47歲以上民眾、12歲至22歲民眾、18歲以上第9類對象。

莊人祥指出，第11輪疫苗將採預約分流，預約分流日前一天才會陸續發送簡訊，其中BNT疫苗第1劑將於10月11日上午10時至10月13日中午12時開放預約；AZ疫苗第2劑將於10月12日上午10時至10月13日中午12時開放預約。

第11期接種開放AZ及BNT疫苗　採分流方式預約　10/15開打

莊人祥指出，預約分流有助於讓預約過程更順暢，請符合上述預約資格民眾依期程分流進行預約，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

另外，針對12歲至17歲學生及青少年，請家長（監護人或關係人）於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇的合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起也開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
新冠肺炎
AZ疫苗
BNT疫苗
第11期

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更新時間 : 2021-10-06 17:26 GMT+08:00

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