台灣10/6本土+0、境外+5　含1名機組員確診

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中1例為國籍航空機組員；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國(3例，案16373、案16374、案16376)、南非(案16375)入境，餘1例調查中(案16377)，入境日介於今(2021)年9月14日至9月26日。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,267例確診，分別為1,632例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。