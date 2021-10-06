Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣10/6本土+0、境外+5　含1名機組員確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 14:18
台灣10/6新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中1例為國籍航空機組員。(截圖自中央流行疫情指揮中心)

台灣10/6新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中1例為國籍航空機組員。(截圖自中央流行疫情指揮中心)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入，其中1例為國籍航空機組員；另確診個案中無新增死亡。

延伸閱讀：快訊！又有機組員確診　台北市兩所國小預防性停課

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國(3例，案16373、案16374、案16376)、南非(案16375)入境，餘1例調查中(案16377)，入境日介於今(2021)年9月14日至9月26日。

台灣10/6本土+0、境外+5　含1名機組員確診

指揮中心統計，截至目前國內累計16,267例確診，分別為1,632例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
機組員

相關新聞

台灣口罩規定再鬆綁　陳時中：下波研擬運動不需配戴
台灣口罩規定再鬆綁　陳時中：下波研擬運動不需配戴
2021/10/05 16:49
台灣啟動血清抗體研究　隨機抽樣5000名捐血人　10月18日前可退出
台灣啟動血清抗體研究　隨機抽樣5000名捐血人　10月18日前可退出
2021/10/05 15:30
台灣10/5新增7例新冠肺炎境外移入　零本土確診及死亡個案
台灣10/5新增7例新冠肺炎境外移入　零本土確診及死亡個案
2021/10/05 14:10
台灣10/4新冠肺炎零本土確診　新增五例境外移入、一死
台灣10/4新冠肺炎零本土確診　新增五例境外移入、一死
2021/10/04 14:09
台灣10/3新冠肺炎零本土確診及死亡個案　新增六例境外移入
台灣10/3新冠肺炎零本土確診及死亡個案　新增六例境外移入
2021/10/03 14:07

更新時間 : 2021-10-06 14:36 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種