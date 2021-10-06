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2021 Motiva Pink Power公益大使- A Lin　用行動支持粉紅力量傳遞愛 線上公益活動

By 台灣英文新聞
2021/10/06 10:50
（左至右）Motiva Taiwan執行長黃千容與公益大使A-Lin。

（左至右）Motiva Taiwan執行長黃千容與公益大使A-Lin。

每年十月粉紅絲帶飄揚，正式進入全球乳癌防治月，在台灣每年有超過九千人新增確診乳癌，是台灣女性癌症發生率第一位；2021年邁入第3屆的「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動，今年邀請到天生歌姬A – Lin黃麗玲擔任2021 Motiva Pink Power公益大使，一起攜手宣導乳癌防治的重要。此次活動因應疫情影響，首次改為線上方式，網路的無遠弗屆讓響應粉紅力量更為即時。

今年擔任公益大使A – Lin在舞台上總是滿滿溫暖正能量；下了舞台的她，藉由不斷學習新事物來激發自己，帶給觀眾更多不同面相。A-Lin提到：尊重每個人有獨一無二的個性，沒有只有什麼樣子才能等於美麗。要改變這些想法必須先學會跟自己對話、戰勝心裡的恐懼跟迷惘；先學會戰勝自己、包容自己才能懂得怎麼好好愛自己。

Motiva Taiwan執行長黃千容則表示：Motiva重視女性健康之餘，也注重環保議題，在材質上使用環保方式製造符合人體工學的產品，以純粹的高科技美學技術，在追求美麗與自信的同時，可以更安心與更放心。

2021年邁入第3屆的「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動，主題為「#戰勝自己才能好好愛自己」，活動，因應疫情影響，首次改為線上方式，網路的無遠弗屆讓響應粉紅力量更為即時。活動方式如下，詳細參與資訊由活動官網公布為主：

  • Join Us報名活動: 就可以得到CHLOECHEN限量聯名T-shirt一件！
    Motiva Taiwan 除了將報名所得全額捐給「財團法人乳癌防治基金會」之外，另再額外捐出 NTD$500/筆。
  • Let’s Fun 你發文我加碼 : 穿著CHLOECHEN限量聯名T-shirt，於FB/IG公開分享2021 Motiva Pink Power乳癌防治活動訊息，也可與心中A-Lin偶像同步，樂玩特製App相框分享，Motiva Taiwan 再加碼捐出NTD$100/則。

更新時間 : 2021-10-06 11:30 GMT+08:00

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