【脖子出現腫塊、喉嚨異物感要當心】美國研究：HPV病毒也會引發頭頸癌 男性風險高於女性

HPV(人類乳突病毒)病毒的種類多達200個，分別會導致子宮頸癌、頭頸癌等。(台灣癌症基金會提供) HPV(人類乳突病毒)病毒的種類多達200個，分別會導致子宮頸癌、頭頸癌等。(台灣癌症基金會提供)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）COVID-19疫情在全球大爆發，引發大眾對於病毒的進一步省思！而在病毒與人類的戰爭中，您知道嗎？有一種病毒的種類多達200個，分別會導致子宮頸癌、頭頸癌等，且不分男女老幼，人人有風險。它，就是HPV(人類乳突病毒)。專家建議男性女性都應該依醫囑接種HPV疫苗，遠離HPV相關癌症的威脅。

癌症不會傳染，但小心感染病毒會增加罹癌風險！台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，HPV是Human Papillomaviruses（人類乳突病毒）的縮寫，以往國人認為HPV是造成女性子宮頸癌的主要兇手，因此防治對象皆以女性為主。而在子宮頸抹片檢查與HPV疫苗的幫助之下，子宮頸癌發生率已明顯下降。

然而，正當大家將對抗HPV之戰的主力部隊放在女性朋友身上時，美國研究卻發現男性感染HPV的風險正在急速攀升，賴基銘說， 男性終其一生的感染機率高達91.3％，超越女性的84.6％。而且除了子宮頸癌，長期感染HPV若無法自行清除，還可能引發 口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌與俗稱「菜花」的生殖器疣，顯示不 僅女生要注意HPV，男生更該小心防範！

丹麥研究預估，當地HPV相關口咽鱗狀細胞癌的新增案例數將於今年(2021)超越子宮頸癌。國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長暨耳鼻喉科教授婁培人則表示，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。

林口長庚醫院婦癌科副教授周宏學表示，女性朋友HPV的篩檢已有標準化的檢驗方式，能夠幫助子宮頸抹片提高子宮頸癌前病變的偵測率，但男性缺乏標準化的HPV檢驗方式，加上其感染機率高、暴露後呈現持續性感染的比例比女性高，一旦感染甚至導致癌變，例如口咽癌或頭頸癌，往往難以及早發現。

除了腫瘤採樣，癌友如何評估自己的頭頸癌可能與HPV有關呢？美國臨床研究發現，癌友最常見的初期主述症狀為脖子出現腫塊，比例超過5成；其他則為喉嚨疼痛、口腔腫塊、吞嚥困難、耳痛與喉球症 (喉嚨異物感)等。

婁培人分享， 醫學文獻曾出現一名64歲女性案例，出現左耳疼痛症狀，連續2年被誤診為中耳炎、蛀牙接受根管治療、鼻竇炎，直到接受核磁共振和組織切片檢查，才證實罹患HPV相關頭頸癌，並在進一步追查之下，發現其腫瘤與6年前確診為HPV相關頭頸癌的丈夫，正好都是同一種HPV病毒型別。顯示HPV相關頭頸癌不易診斷，病毒也可能傳染給另一半，男女共同預防才是上上之策！

另外，台大醫院也有一名年約50歲的男性患者，剛開始以為牙痛，但拔牙後疼痛不減，再度就醫又被當作三叉神經痛，接受神經阻斷手術，沒多久疼動又發作，且越來越痛，脖子也出現腫塊，轉診耳鼻喉科，接受詳細檢查才發現竟是HPV感染導致的頭頸癌。婁培人表示，HPV引發的相關頭頸癌不容易被察覺，可是確診後及早治療的痊癒率很高，這名患者也是在治療後痊癒，目前僅需定期追蹤。