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【共機擾台】拜登首度回應：習近平同意遵守台灣協議 不應做其他事

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 09:53
美國總統拜登（Joe Biden）5日首度回應共機擾台一事。（圖／picture alliance)

美國總統拜登（Joe Biden）5日首度回應共機擾台一事。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）近日共機擾台屢創新紀錄，對此美國總統拜登於美東時間5日首次做出回應，表示曾與中國國家主席習近平談及台灣議題，雙方同意遵守台灣協議。拜登指出，除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

自10月1日中共國慶以來到4日截止，共軍分別派出38架、39架、16架及56架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），4日56架次共機更刷新國防部自去年9月17日公布以來最高紀錄。

拜登5日結束密西根州行程返回白宮途中，被隨行媒體問及中國此番挑釁舉動，他表示曾與習近平談到台灣議題，雙方同意遵守台灣協議。拜登說，「這就是我們所處的狀況，我明確表示，我認為他（指習近平）除了遵守協議外，不應該做任何事。」

這是拜登首次就共機擾台做回應，但並未就「台灣協議」內容進一步說明。中央社指出，可能指稱台灣關係法，或北京當年為達成與美建交所做出和平解決台灣問題的承諾。

1979年1月1日美國與台斷交轉向與中國建交時，國會制定台灣關係法，其中第2條規定，美國政策是須表明美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望；任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國官員和議員曾指出，北京不放棄武力侵台，以及種種威脅台灣的軍事舉動，違反當時與美國的約定。

近日共機擾台，美國國務院3日發布聲明「敦促」中國停止對台施壓未果，4日白宮發言人莎琪（Jen Psaki）及國務院發言人普萊斯（Ned Price）雙雙譴責中國破壞區域和平，並「強烈敦促」中國停止對台複合式施壓。莎琪也表示將與私下透過外交管道傳遞美方的明確立場。

近日中國動作頻頻，除了適逢兩岸國慶，區域內的各國聯合軍演更挑動北京敏感神經。4日日本海上自衛隊宣佈，美軍核動力航艦雷根號、航艦卡爾文森號、英國航艦伊莉莎白女王號，以及荷蘭、英國及加拿大等國軍艦，於2日至3日在沖繩西南海域進行聯合演訓，意在牽制海洋行動擴大的中國。此外Commander UK Carrier Strike Group同日晚間推文指出，伊莉莎白女王號航艦群從菲律賓海經由呂宋海峽進入南海，準備再與新加坡海軍演訓。
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更新時間 : 2021-10-06 10:02 GMT+08:00

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