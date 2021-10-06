Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

法國參議院訪團6日清晨抵台　 李察主席將見總統、蘇貞昌

參訪團訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/06 09:43
法國參議院訪團6日清晨抵台　 李察主席將見總統、蘇貞昌

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）法國參議院台灣研究交流小組參訪團今（6）日清晨6時40分搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁前往接機，率團的參議院友台小組主席李察只在鏡頭前打招呼、接受媒體拍照，並未發表談話。

根據外交部訊息，跨黨派訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

此行也李察主席在2015年及2018年之後第3度訪台，預計雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，深化台法人民互惠互利的實質夥伴關係。

參訪團訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮。一行人另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長。

中央社報導，李察雖未發表談話，但面對媒體鏡頭微鞠躬向台灣民眾問好，訪問團成員分別以法語及英語跟媒體打招呼，外交部人員則代為翻譯「大家早」，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室外休息進行採檢。

外交部表示，李察主席長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提昇台法友好關係有重要貢獻。本年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃，但李察主席不畏中國政府的威嚇立場堅定。此外今年5月6日，李察主席促成法國參議院高票通過「支持臺灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

相關新聞：不甩中國！法國參議院代表團主席三訪台灣　力挺「台灣參與國際組織」決議案高票通過
李察
外交部
法國參議院

相關新聞

不甩中國！法國參議院代表團主席三訪台灣　力挺「台灣參與國際組織」決議案高票通過
不甩中國！法國參議院代表團主席三訪台灣　力挺「台灣參與國際組織」決議案高票通過
2021/10/05 20:36
共機擾台美中「私下喬」 台灣外交部：台美一貫維持密切且順暢的溝通管道
共機擾台美中「私下喬」 台灣外交部：台美一貫維持密切且順暢的溝通管道
2021/10/05 16:02
美國務院發言人重批共機擾台 台灣外交部：感謝美方主動公開譴責中國挑釁行徑
美國務院發言人重批共機擾台 台灣外交部：感謝美方主動公開譴責中國挑釁行徑
2021/10/04 09:36
好糗！國慶影片誤植瑞士山脈 外交部緊急修改重上架
好糗！國慶影片誤植瑞士山脈 外交部緊急修改重上架
2021/10/03 12:25
旅美台人「照」過來！喬治亞州將可免試換發駕照
旅美台人「照」過來！喬治亞州將可免試換發駕照
2021/10/01 13:36

更新時間 : 2021-10-06 10:02 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【台灣二級警戒維持至10/18】10/5起放寬戶外口罩措施、餐廳內用不限隔板、進香團、國家公園適度開放
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種