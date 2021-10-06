法國參議院訪團6日清晨抵台　 李察主席將見總統、蘇貞昌

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）法國參議院台灣研究交流小組參訪團今（6）日清晨6時40分搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁前往接機，率團的參議院友台小組主席李察只在鏡頭前打招呼、接受媒體拍照，並未發表談話。

根據外交部訊息，跨黨派訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

此行也李察主席在2015年及2018年之後第3度訪台，預計雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，深化台法人民互惠互利的實質夥伴關係。

參訪團訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮。一行人另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長。

中央社報導，李察雖未發表談話，但面對媒體鏡頭微鞠躬向台灣民眾問好，訪問團成員分別以法語及英語跟媒體打招呼，外交部人員則代為翻譯「大家早」，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室外休息進行採檢。

外交部表示，李察主席長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提昇台法友好關係有重要貢獻。本年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃，但李察主席不畏中國政府的威嚇立場堅定。此外今年5月6日，李察主席促成法國參議院高票通過「支持臺灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

相關新聞：不甩中國！法國參議院代表團主席三訪台灣 力挺「台灣參與國際組織」決議案高票通過