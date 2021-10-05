台灣總統府國慶光雕秀正式登場！絕美設計紀念文協百年　致敬東京奧運英雄

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)今年國慶光雕秀主題定調「百年追求．世界台灣」 ，已於今(5)日晚間正式登場。

今年度國慶光雕展演今（5日）晚正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演以「百年追求・世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立一百周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也透過動畫重現防疫期間的生活日常，以及東京奧運、帕運我國代表隊的經典畫面，向所有防疫英雄與運動英雄致敬，展演尾聲更在總統府上投射「台灣人，樂為世界人」的字體，撼動人心。

主辦單位文化總會今晚舉行國慶光雕展演點燈儀式，蔡總統、副總統賴清德、擔任國慶籌備委員會主委的立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、文化總會副會長陳建仁、江春男、鄭麗君及文總秘書長林錦昌均出席，儀式也邀請各國駐台使節及代表處成員蒞臨，共同欣賞今年的國慶光雕首演。

蔡總統致詞時表示，謝謝大家這段日子以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動將陸續登場。過去這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴。今年的主題，「百年追求．世界台灣」則是藉著紀念文協百年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也代表著百年來，台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。

蔡總統提到，我們的體育英雄，在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只讓世界看見台灣，更凝聚了全國上下的心，我們也透過光雕策展團隊發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光。



(圖/文總)

光雕點燈儀式由蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊帶來「百年相傳」的演出開場，向今年適逢百年冥誕的阿美族歌者郭英男老師致敬。與會貴賓共同上台，手持打氣筒造型的把手，共同點亮總統府建築，啟動今年度的國慶光雕展演。

文總表示，今年國慶光雕邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任藝術總監，音樂總監則為音樂製作人柯智豪，策展內容由紀念文協百年揭開序幕，並向今年正逢百歲冥誕的「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男致敬。

此外，光雕展演也重現民眾在防疫三級警戒期間的生活日常，以及代表我國赴東京奧運、帕運出賽選手的經典畫面，向無數防疫英雄及運動英雄致意；另也透過諸多國家的代表動物及語言，向防疫期間對我國伸出援手、互助合作的國際盟友表達感謝。

策展內容橫跨一世紀的歷史，也象徵台灣走向世界，呼應「百年追求・世界台灣」的光雕主軸，以及今年國慶「民主大聯盟・世界加好友」的主題。展演尾聲投射「台灣人，樂為世界人」的字體，則是引用一百年前由蔣渭水寫給林獻堂的書信改編而成的文協會歌。

文總指出，總統府建築國慶光雕展演將於10月5日至10月10日國慶當天，連續6天每晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30展演，每次時間為10分鐘。民眾可由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，敬請配合防疫措施，若遇現場人潮過多，請耐心等候，配合主辦單位引導，待下一個場次再進場。