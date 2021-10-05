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不甩中國！法國參議院代表團主席三訪台灣　力挺「台灣參與國際組織」決議案高票通過

法國參議院訪問團將於10月6日至10日訪台

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 20:36
無視中國施壓，法國參議院友台小組主席李察（右2）率領的訪團將於6日訪台，駐法代表吳志中（中）送機。（圖/twitter.com/Olivi...

無視中國施壓，法國參議院友台小組主席李察（右2）率領的訪團將於6日訪台，駐法代表吳志中（中）送機。（圖/twitter.com/Olivi...

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 法國參議院友台小組主席李察將率領四人訪問團，於10月6日至10日訪問台灣。

外交部表示，訪團成員除團長李察（Alain Richard）主席外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。外交部對於李察主席率法國參議員來訪表達誠摯歡迎之意。

李察參議員等人訪台期間將晉見總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等文經設施。立法院游院長及外交部吳部長均將分別設宴款待訪團。李察參議員等人抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

李察主席長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提昇台法友好關係有重要貢獻。今年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃，但李察主席不畏中國政府的威嚇，仍然立場堅定，希望再度訪問台灣，其支持台灣的友情及堅定捍衛自由民主的精神令人感動。

此外，今年5月6日，李察主席促成法國參議院高票通過「支持臺灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

此次是李察主席在2015年及2018年之後第三度訪問台灣，彰顯台法友好密切關係。雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。
法國參議院
李察

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2020/08/07 12:17

更新時間 : 2021-10-05 21:41 GMT+08:00

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