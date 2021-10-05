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台灣金馬獎入圍名單！吳鎮宇、張震、邱澤角逐影帝　《瀑布》母女檔賈靜雯王淨爭影后寶座

已故男星龍劭華以《角頭－浪流連》入圍最佳男配角

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 19:35
金馬影展今日公布入圍名單(圖/金馬影展Facebook)

金馬影展今日公布入圍名單(圖/金馬影展Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第58屆金馬獎今（5）日公布入圍名單。

今年入圍之最為香港真人真事改編劇情片《濁水漂流》，共入圍12項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角等，《瀑布》、《緝魂》及《月老》皆一共入圍11項。

最佳男主角入圍的有《角頭－浪流連》鄭人碩、《緝魂》張震、《當男人戀愛時》邱澤、《濁水漂流》吳鎮宇、《金錢男孩Moneyboys》柯震東；最佳女主角入圍的有《修行》陳湘琪、《瀑布》賈靜雯、《瀑布》王淨、《美國女孩》林嘉欣及方郁婷。

其中，香港男演員吳鎮宇，曾獲第37屆台灣電影金馬獎最佳男主角，五度提名香港電影金像獎影帝，一次獲得最佳男配角，帥氣的外型及精湛的演技有望稱帝。

《緝魂》導演程偉豪、《花果飄零》羅卓瑤、《瀑布》鍾孟宏、《濁水漂流》李駿碩以及《青春弒戀》何蔚庭, 胡至欣入圍最佳導演；最佳動畫片從缺。

已故台灣男藝人龍劭華以《角頭－浪流連》入圍最佳男配角，同樣入圍該獎項的包含劉冠廷、謝君豪、柯煒林、馬志翔。

甫獲金鐘視后的鍾欣凌以《當男人戀愛時》入圍最佳女配角，角逐該獎的還有李麗珍、陳庭妮、温貞菱、王渝萱。

「年度台灣傑出電影工作者」得主為「陳新發」，金馬執委會執行長聞天祥表示，得獎理由為質感師就是電影場景的化妝師，陳新發入行三十餘年，不斷研發，他所領導的法蘭克質感創作有限公司，為今年多達9部入圍影片點石成金，評審團表決通過將年度台灣傑出電影工作者頒發給他，肯定他的貢獻。

今年報名影片共計573部，所有入圍影片皆會在11月11日展開的金馬影展放映，影展自10月30日開始售票，評審名單將於11月對外公布。

完整入圍名單
金馬獎
吳鎮宇
緝魂
龍劭華
鄭人碩
張震
邱澤
當男人戀愛時
角頭－浪流連
濁水漂流
金錢男孩
柯震東
賈靜雯
王淨
林嘉欣
鍾欣凌
陳庭妮
温貞菱

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更新時間 : 2021-10-05 20:10 GMT+08:00

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