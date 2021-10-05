Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

【投資理財】中美陷麻煩勿當沖　精選台灣上櫃績優公司可長期投資

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2021/10/05 17:58
台股

台股震盪逾260點　力守16000點關卡

台股 (來源 中央社)

今(2021)年ESG公司治理評鑑上櫃公司前5％，共有31家，不少值得注意好標的，殖利率佳，只要價格合理，長期持有，應有不錯報酬率。本文特別挑選4檔標的，供投資人參考。

證券公司中，今年唯一上榜的是福邦證券(6026)，近5年平均殖利率6.69%。去(2020)年EPS 1.04元，配息0.15元，配股0.55元。值得注意的是今(2021)年上半年EPS 2.79元，創同期新高，價格卻不貴。

7月因受股市震盪影響，福邦證券單月營收-188萬6千餘元，8月營收2億1284萬餘元，回復正常，累計13億9197萬餘元，比去年同期累計3億8499萬餘元，年增率達261.56%。

福邦證券積極轉型為投資銀行，與一般證券商重視經紀業務不同，經手費收入僅佔11％，承銷、自營、創投業務，為其主要營收及獲利來源。目前資本額為30億2萬餘元，每股淨值15.52元。如以今年截至8月為止營收及獲利觀察，全年EPS極有機會達到3.5元至4元，如以過去股息配發率約7成計算，明年股息值得期待。

崇越電(3388)近5年平均殖利率為6.09%，去(2020)年EPS 5.32元，配息4.3元。今年上半年EPS 3.8元，毛利率19.99%，營益率8.26%，資產報酬率2.52%，股東權益報酬率3.44%，每股淨值57.37元。迄8月為止，累計營收60億3199萬餘元，比去年同期49億8016萬餘元，年增21.13%。

專營特用化學材料通路商崇越電，主要業務為Silicone及特殊關鍵材料、主要設備銷售，由於消費性電子、5G及汽車等各項產品，成長力道強勁，帶動相關應用用矽利光產品供不應求。目前上游原料金屬硅(Si)價格持續上揚及缺貨，且全球運輸缺櫃未見緩解，未來Silicone材料供不應求，仍將持續相當時日。

光隆(8916)近5年平均殖利率7.41%，去(2020)年EPS 2.31元，配息3元。今年上半年EPS 1.98元。資本額14億9430萬餘元，毛利率15.76%，營益率5.29%，資產報酬率1.29%，股東權益報酬率1.99%，每股淨值34.84元。迄今年8月為止，累計營收53億6259萬餘元，比去年同期64億3966萬餘元，年增率-9.59%。

越南最近疫情嚴峻，光隆最大羽絨與戶外服飾廠，設在中越，佔比逾4成，這一部份未受疫情影響，南越廠區受疫情影響，產出下滑，不足部分移到中國，因此受疫情影響較低。目前客戶擔心海運及原物料上漲，紛紛提前下單備貨。光隆手中訂單滿載，至明(2022)年都沒有問題，由於股利穩定，殖利率不錯，值得投資人注意。

中光電(5371)近5年平均殖利率7.9%，去(2020)年EPS 3.59元，配息4元。今年上半年EPS 2.33元，迄8月底止，營收累計298億3052萬餘元，比去年同期266萬1217萬餘元，年增率12.09%。每股淨值50.9元。

受惠宅經濟與教育需求，帶動電視、公用顯示器及筆電機種出貨成長，節能減碳產品普受歡迎，電視、公用顯示器及筆電機種9月旺季，需求強勁，依據市況估計，第四季需求強勁，整體出貨量將比第三季成長1成以上。另外高階Pro-AV、教育及行業應用產品出貨持續成長，將帶動中光電全年業績成長可期。由於殖利率不錯，投資人可俟合理價位時，長期投資。

最近中美兩大國均陷不同麻煩，中國全境輪流限電、恆大問題未解，美國財政危機，都成為股市黑天鵝，投資人宜小心因應，切勿當沖或短缐操作，如能趁危機入市，選擇優質好標的長期投資，未嘗不是好機會。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。
台股
投資
上櫃
黑天鵝

相關新聞

【更新】公債殖利率升•美股重挫　台灣財政部長蘇建榮: 國安基金緊盯台股發展
【更新】公債殖利率升•美股重挫　台灣財政部長蘇建榮: 國安基金緊盯台股發展
2021/09/29 14:12
【投資理財】ESG良善企業多　精選優質上市公司、建立投資組合
【投資理財】ESG良善企業多　精選優質上市公司、建立投資組合
2021/09/28 08:30
〈時評〉恆大集團風暴衝擊台灣有限 投資人可把握危機入市機會
〈時評〉恆大集團風暴衝擊台灣有限 投資人可把握危機入市機會
2021/09/25 08:30
【投資理財老生常談】新冠肺炎疫情　創造高爾夫球具商機
【投資理財老生常談】新冠肺炎疫情　創造高爾夫球具商機
2021/09/23 09:26
中國恆大房地產危機衝擊　台股中秋連假後補跌350點、9/22失守1萬7000點
中國恆大房地產危機衝擊　台股中秋連假後補跌350點、9/22失守1萬7000點
2021/09/22 17:49

更新時間 : 2021-10-05 18:39 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
第11輪打BNT！對象為「12至22歲」、「第9類對象」及「49歲以上」 最快10/13開打
第11輪打BNT！對象為「12至22歲」、「第9類對象」及「49歲以上」 最快10/13開打
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約