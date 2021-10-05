【投資理財】中美陷麻煩勿當沖　精選台灣上櫃績優公司可長期投資

今(2021)年ESG公司治理評鑑上櫃公司前5％，共有31家，不少值得注意好標的，殖利率佳，只要價格合理，長期持有，應有不錯報酬率。本文特別挑選4檔標的，供投資人參考。

證券公司中，今年唯一上榜的是福邦證券(6026)，近5年平均殖利率6.69%。去(2020)年EPS 1.04元，配息0.15元，配股0.55元。值得注意的是今(2021)年上半年EPS 2.79元，創同期新高，價格卻不貴。

7月因受股市震盪影響，福邦證券單月營收-188萬6千餘元，8月營收2億1284萬餘元，回復正常，累計13億9197萬餘元，比去年同期累計3億8499萬餘元，年增率達261.56%。

福邦證券積極轉型為投資銀行，與一般證券商重視經紀業務不同，經手費收入僅佔11％，承銷、自營、創投業務，為其主要營收及獲利來源。目前資本額為30億2萬餘元，每股淨值15.52元。如以今年截至8月為止營收及獲利觀察，全年EPS極有機會達到3.5元至4元，如以過去股息配發率約7成計算，明年股息值得期待。

崇越電(3388)近5年平均殖利率為6.09%，去(2020)年EPS 5.32元，配息4.3元。今年上半年EPS 3.8元，毛利率19.99%，營益率8.26%，資產報酬率2.52%，股東權益報酬率3.44%，每股淨值57.37元。迄8月為止，累計營收60億3199萬餘元，比去年同期49億8016萬餘元，年增21.13%。

專營特用化學材料通路商崇越電，主要業務為Silicone及特殊關鍵材料、主要設備銷售，由於消費性電子、5G及汽車等各項產品，成長力道強勁，帶動相關應用用矽利光產品供不應求。目前上游原料金屬硅(Si)價格持續上揚及缺貨，且全球運輸缺櫃未見緩解，未來Silicone材料供不應求，仍將持續相當時日。

光隆(8916)近5年平均殖利率7.41%，去(2020)年EPS 2.31元，配息3元。今年上半年EPS 1.98元。資本額14億9430萬餘元，毛利率15.76%，營益率5.29%，資產報酬率1.29%，股東權益報酬率1.99%，每股淨值34.84元。迄今年8月為止，累計營收53億6259萬餘元，比去年同期64億3966萬餘元，年增率-9.59%。

越南最近疫情嚴峻，光隆最大羽絨與戶外服飾廠，設在中越，佔比逾4成，這一部份未受疫情影響，南越廠區受疫情影響，產出下滑，不足部分移到中國，因此受疫情影響較低。目前客戶擔心海運及原物料上漲，紛紛提前下單備貨。光隆手中訂單滿載，至明(2022)年都沒有問題，由於股利穩定，殖利率不錯，值得投資人注意。

中光電(5371)近5年平均殖利率7.9%，去(2020)年EPS 3.59元，配息4元。今年上半年EPS 2.33元，迄8月底止，營收累計298億3052萬餘元，比去年同期266萬1217萬餘元，年增率12.09%。每股淨值50.9元。

受惠宅經濟與教育需求，帶動電視、公用顯示器及筆電機種出貨成長，節能減碳產品普受歡迎，電視、公用顯示器及筆電機種9月旺季，需求強勁，依據市況估計，第四季需求強勁，整體出貨量將比第三季成長1成以上。另外高階Pro-AV、教育及行業應用產品出貨持續成長，將帶動中光電全年業績成長可期。由於殖利率不錯，投資人可俟合理價位時，長期投資。

最近中美兩大國均陷不同麻煩，中國全境輪流限電、恆大問題未解，美國財政危機，都成為股市黑天鵝，投資人宜小心因應，切勿當沖或短缐操作，如能趁危機入市，選擇優質好標的長期投資，未嘗不是好機會。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。