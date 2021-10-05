美國揭曉中國貿易政策反應不一　 Politico：美國伸出橄欖枝

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 美東時間4日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表拜登政府的對中國貿易政策講話，美媒認為是對拜登政府對中國釋出善意。

據美國政治網站Politico報導，各界引頸期盼戴琪的中美貿易談話，是對前美國總統川普（Donald Trump）對中貿易政策長達八個月審查的頂點，也為現任總統拜登（Joe Biden）就關稅、貿易承諾和其他雙邊經濟問題向北京施壓的計畫奠定基調。戴琪證實，美國將就中國未能履行1月實施的第一階段貿易協議的條件，與該國重啟對話。

拜登政府將會維持前政府川普對價值超過3500億美元的中國商品徵收的關稅，並警告中國如不解決美國的關切，將可能會增加關稅或其他貿易限制。戴琪承認美國國內經濟受部分關稅打擊， 她也宣布，美國將重新開放豁免程序，讓某些公司贏得對中國關稅的減免。這是美國公司的關鍵要求，他們表示關稅正在提高製造商和消費者的成本。

「（戴琪的演講）最重要的內容是其與中國的重新接觸，而這早該進行，因為我們有個貿易協議，隨著（第一階段貿易協議）的到期，今年年底將達到重要的關口。」前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）告訴POLITICO。

柯特勒還表示，「戴琪的態度很實際，即她對中國的期望並不高，而且顯然在如何應對留有餘地，而且不一定是單方面的，而是與盟友和合作夥伴一起。」

戴琪的強硬言論，包括提到中國貿易行為的 「有害影響 」以及美國貿易代表處（USTR）打算延續川普的關稅，是必要的國內政治信息傳遞，以減輕美國共和黨和民主黨中的中國鷹派對USTR實施無條件與中國重新接觸的潛在批評。川普的前高級貿易顧問、霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所合夥律師蕭奧（Kelly Ann Shaw）表示：「保持第一階段的協議並執行它，這將是兩黨都能廣泛接受的。你無法讓所有人滿意，但我認為，（戴琪）確實在中間找到合理的平衡點。」

蕭奧的評斷並非毫無異議，至少有一位美國國會議員對USTR的審查時間和結果的細節晦暗不明有意見。

「不幸的是，政府花了八個月的時間來宣佈他們對華貿易政策途徑，USTR卻並未具體說明他們計劃做什麼，」美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）表示，「他們已經承認，中國不想改革，也沒有計劃改革，其產業政策是零和，談判一直不成功....（但）戴琪沒有說明她的計劃如何確保中國實踐既有的貿易承諾，卻在解釋無論是在世界貿易組織（WTO）還是在雙邊層面架構下，要實踐極度困難。」

戴琪強調，儘管美中雙方在貿易問題上存在深刻分歧，拜登政府最終目標是建立一個由對話界定的雙邊 「持久的共存」（durable coexistence）。戴琪表示，拜登政府將通過與中國的 「坦誠對話 」尋求來自中國的有意義的改變，並就其產業政策與中國 「直接接觸」。這似乎是為了將拜登政府與其前任的做法區分開來。

前華府政策團體卡托研究所（Cato Institute）分析師萊斯特（Simon Lester）指出，「（戴琪）並非要引起爭端，」他表示有一些批判的評論，但肯定不像從上屆政府看到的那樣。」

該報導表示，戴琪的談話超出中國範疇，更提及美國需要與盟友密切合作，協調中國貿易政策。歐盟對拜登維持川普於2018年徵收的鋼鋁關稅感到憤怒，並對以保護 「國家安全」為由徵稅高度存疑。但戴琪提到與歐盟合作解決 「市場扭曲和其他不公平的貿易做法」，這表明美國和歐盟未來會就此類歧見進行貿易討論。