澳洲持續嚴鎖國門 2022年前將不開放非必要國際旅客

澳洲去年3月起實施嚴格的鎖國令，連澳洲國民都難以回國。（圖/路透社） 澳洲去年3月起實施嚴格的鎖國令，連澳洲國民都難以回國。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）澳洲總理週二（5日）表示，將持續嚴鎖國門政策，優先讓技術移民和學生入境，國際旅客恐要到2022年後才有機會進入澳洲。

根據美聯社，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指出，澳洲有望在週二時達到設定好的疫苗接種基準，並在下一階段讓80%的16歲以上人口接種第二劑疫苗。

此外，莫里森也表示，自從澳洲去年3月起實施嚴格的鎖國令，澳洲今年11月終於有望讓已接種疫苗的澳洲公民與永久居民入境，而下一批則會開放技術移民和國際學生。

至於國際旅客何時可以入境，莫里森僅向澳洲七號電視網（Seven Network television）說「我相信，明年我們也可以迎接國際旅客。」

由於全球新冠肺炎疫情爆發，澳洲的移民人數創下二戰以來最低的數目，也讓仰賴國際學生為收入來源的澳洲大學產生的災難性的影響，澳洲教育相關單位正呼籲政府儘速開放國際學生入境，否則他們擔心這些學生即將選擇其他國家。

不只如此，澳洲旅遊與出口委員會（The Australian Tourism Export Council）在疫情爆發前，每年可以從國際旅客身上獲得450億澳幣（約9200億台幣）的消費貢獻，因此他們也強烈希望政府讓遊客在明年3月前入境澳洲。

不過自7月開始，澳洲因Delta變種病毒入侵，確診人數持續增高，9月中旬在澳洲人口最多的州中，住院率已達到高峰，因此澳洲何時才會真正解除嚴鎖國門政策仍不得而知。