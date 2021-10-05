台北中山九昱希爾頓逸林酒店「人品大爆發」住房優惠

網路流行語「人品爆發」意思是指平時做好事，在關鍵時刻就會有意想不到的好運。台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan 10月推出激勵人心的「存好心做好事，人品大爆發」住房活動，只要從希爾頓官網、希爾頓app或透過電話預訂彈性房價，入住時每房、每晚皆享有一次扭蛋機會，獎項可立刻折抵當次住宿房價，還有機會再贏得價值1540元的活力早餐、價值572元的逸林滷味或價值330元的迎賓飲料2杯等餐飲好禮，優惠不限平假日，即日起開放預訂，適用至2021年10 31日。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店繼9月搶搭東京奧運議題推出「穿金戴銀」住房活動，在各項補助滿檔的10月又自創話題推出獎勵專案。帶勵志、小確幸風格的「存好心做好事，人品大爆發」住房活動，獎項除了有房費折抵金，搭贈的餐飲品項也相當超值。只要從希爾頓官網、希爾頓app或電話訂房預訂彈性房價，就能參加趣味十足的人品認證挑戰。每房每晚可以獲得1次扭蛋機會，入住2晚則有2次機會以此類推。

若預訂2間房入住2晚則有4次扭蛋機會以此類推。辦理入住即可參與遊戲，依照各扭蛋轉出的金額折抵當晚房價。最大獎為房費折抵1200元加上迎賓飲品2杯，或可將飲品換為1000點會員點數、二獎為房費折抵900元加上逸林滷味一份，或可將滷味換為2000點會員點數、三獎為房費折抵600元加兩客早餐，或將早餐換為1000點會員點數。折抵後每晚最低只要2381元起，即可雙人入住舒適的逸林客房一晚。

使用「存好心做好事，人品大爆發」住房優惠同享希爾頓榮譽客會會員禮遇與房晚點數累積。專案即日起開放預訂，適用期間為2021年10月1日至10月31日的訂房，不分平假日皆可使用，訂房可直接從希爾頓官網/手機app預訂。相關住房專案與優惠活動，可上台北中山九昱希爾頓逸林酒店粉絲專頁查詢，亦可致電02-6619-9999由專業人員為您解答；訂房事宜可洽02-6618-2174、02-6618-2177查詢。