全國運動會起跑 新北漁人碼頭10月周周有煙火

新北市幅員遼闊，擁有長達145公里的海岸線及28 處漁港，每處漁港均各有不同特色，自109年起搭配「 青春山海線」及「北海夜 金閃閃」以來，新北市的漁港更是不斷發光發熱，農業局所辦理的「 北海夜 金閃閃」從淡水到金山、萬里，有夜釣、演唱會、煙火秀、 時尚藝術季、港邊夜烤等精彩活動創造漁港夜經濟。

自本市於107年夏季起， 漁人碼頭施放煙火已成為淡水商圈及民眾引頸期盼的年度盛會， 今年更在本府經濟發展局攜手台灣啤酒、南山人壽、 和光工業及康舒科技等單位贊助下，以國慶日前夕為起點，擇於10 /9、10/10、10/16、10/17、10/23、10/ 24、10/30、10/31連續四個週末六、日加碼施放8場精 彩海景煙火，除10/9的開幕及10/31的謝幕場各有5分20 秒外，其餘6個場次施放時間均為3分鐘。本年度的煙火展演與澎湖 花火節採用同等高規格的雙浮台高空煙火秀， 每場次都會有不同煙火造型主題。10/9開幕場煙火時間除將有5 分20秒外，將施放達1400發，最大達6寸之煙火， 並有各式造型圖案之主題，預計以不同顏色的牡丹煙火搭配3D夢幻 變色牡丹象徵四季春夏秋冬，煙火的尾聲以金黃色瀑布錦冠煙火連續 升空綻放為淡水漁人碼頭系列活動揭開序幕， 推薦最佳觀賞點計有福容大飯店、漁人碼頭木棧道全區及觀海廣場、 魚藏餐廳、環港步道及海巡隊旁漁船加冰碼頭等。 今年度整體活動除精彩煙火秀外，也將結合爵士、 搖滾樂團等豐富多彩表演節目， 並有幾米溜溜帽地景遊樂場進駐啟用，希望能在疫情稍稍舒緩， 秋高氣爽的夜晚，能帶給市民朋友們不同的心情轉換， 緩解疫情造成的身心壓力。

漁業處指出，雖然疫情趨緩，本次仍針對舞台區域設有重點管制區， 請所有參加活動的民眾務必全程配戴口罩，且禁止邊走邊吃， 本處將加強巡查及廣播，請大家配合，一起共同來防疫。另外本次系 列活動也同時邀請企業界共襄盛舉，贊助舉辦啤酒市集， 結合淡水商圈在地文化特色攤位，在全運會開幕期間， 提供市民朋友及選手一處休閒遊憩的景點，8週璀璨煙火展演結合樂 團演出， 期望民眾在觀光遊憩的同時也能帶動淡水在地商家以及碼頭港灣商店 經濟，與家人一同享受休閒時光。