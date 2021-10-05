「我驕傲！我新北！」2021新北市青年城市文化線上論壇創意開講 現正熱烈報名中！

你知道明星花露水、芭比娃娃、 雄獅鉛筆都與新北市有淵源嗎？你知道新北市有哪些文化特色？ 新北市文化局於10月16、23、30日舉辦三日「 青年城市文化線上論壇」，特別邀請五新領域（新創藝、新媒體、 新科技、新教育、新創業）的專業講師陣容， 與青年分享跨領域文化新主張。活動開放免費報名參加，每場限額3 00人，學員完成三日論壇後還可獲得文化局頒發之結業證書。 即使因應疫情須與青年學員們網路相會，但相信學員們可於豐富的課 程中滿載而歸。

本次線上論壇邀請新北市35歲以下社會青年、 大專院校及高中職學生參與， 為讓新北市青年能夠深入了解新北市豐富的文化內涵及新興產業， 論壇結合新世代青年必備的五新領域，由Plan b創辦人張良伊、臺灣吧執行長蕭宇辰、Spice Travel共同創辦人李常德、客語金曲歌手羅文裕、 藝術策展人張為雲等五新領域業師們帶來精采的講座，此外， 還將針對新北文化願景藍圖，讓學員進行小組倡議提案， 由業師共創發想、引導倡議，最後舉辦創意擂台提案競賽。

每日豐富扎實的課程帶領大家一探究竟新北市的五新文化到底有多豐 富！藉由共學、提案的過程，認識自己城市的文化和生活， 讓學員搖身一變成為走在最前面的新北文化代言人，自信滿滿地說「 我驕傲！我新北！」。論壇活動將於10月16日、10月23日、 10月30日舉行，報名進行至10月13日止， 人數額滿將提前結束報名， 歡迎有興趣的新北青年把握時間共同參與！ 更多報名相關資訊請至新北市文化局臉書(https:// reurl.cc/XlVVv0)以及報名表單(https:/ /lihi1.com/Y1vor)查詢。