新北校園視聽教室大變身　環保童趣特色創意元素讓學習更有趣

新北市119所國中小學透過教育部國教署視聽教室優 化計畫，將原本許多老舊的視聽教室重新整修，設計理念不但結合E 化教學無界限概念，更融入節能環保意識，讓校園學習環境升級，以 科技新穎的優質設備帶領學生智慧學習。

教育局表示，新冠肺炎疫情牽動著全球局勢，教學應因應「 後疫情時代」隨之調整，以埔墘國小為例，該校將遠距教學、 視訊會議、數位教材錄製結合觸碰型大屏螢幕、平板、手機，運用數位轉型並掌握創新E化教學，目標要給孩子自主沒有框架的學習環境，優化的設計多元活潑， 希望讓學習者感受到快樂學習的溫度。

文德國小在整體的設計上以「童趣」為發想， 讓使用者進入的瞬間便能放鬆心情，莞爾一笑， 將數位化科技感與童趣做巧妙地結合。沙崙國小「雲朵朵視聽室」 寓含雲端學習之意，更希望這裡可以成為所有師生放鬆小憩之場合， 使教室不僅具備視聽智慧教室功能，更提升活動多元使用性。

另外，節能環保也是本次改善的重點概念， 如米倉國小為了讓學習環境健康舒適， 結合觀海樓結構補強時改善門窗，而此次在教育部永續循環示範校園 及視聽教室優化方案經費挹注下，原來陰暗、 處處霉味的視聽教室化身為明亮、通風，具現代化視聽設備。 四周設有玻璃百葉窗，藉由對流原理， 使教室空氣清新且達到降溫的節能功效。

土城國中鄧文南校長表示，視聽教室除了作展演或成果發表用之外， 平時亦有教學課程使用此空間，以「想聚」、「享聚」、「想劇」、 「享劇」為主題，並以溫暖且繽紛的色調營造舒適的視覺感受， 希冀進入到此空間的親師生及外賓皆能有「想要」且「享受」 聚在這裡的氛圍，該校學生表示， 因為優化後視聽教室變得非常舒適，讓孩子們都很期待去視聽教室上 課。

和平國小李春芳校長強調，非常感謝經費補助改善及優化偏鄉小學的 視聽教室，對於長期耕耘音樂素養的和平師生而言， 有更優質的環境來展演及欣賞各項藝文活動， 讓更多偏鄉及弱勢的孩子沉浸在音樂的殿堂裡，使藝術教育普及深耕 。

教育局長張明文表示，藉由專案補助讓學校視聽教室煥然一新， 隨之更新的資訊設備與E化媒體設備，並融合學校特色同時提升校園 數位教學設備與環境，透過軟硬體不斷進化，提升學生學習成效， 打造出新媒體時代的智慧校園。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供