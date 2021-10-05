〈時評〉選輸了，就罷免報復？

罷免制度自1975年出爐後，一開始因為成立條件嚴苛而形同虛設。2016年11月29日大幅降低罷免通過門檻後，罷免已非不可能的任務，尤其在韓國瑜被罷免高雄市長後，開始出現密集罷免案，讓人擔心罷免是否已走火入魔、形同兒戲？

有人或許會說：不就同樣是罷免案嗎？有一，為什麼不能有二、有三？

殊不知，同樣的罷免案，本質與內涵卻大不同。罷免案觀察的重點，應該不是罷免案結果如何，而是更基本的：罷免有沒有正當性？有沒有報復性？是不是純政治操作？

以今年1月16日桃園市議員王浩宇與2月6日高雄市議員黃捷的罷免案為例，當事人是認真監督市政還是不務正業、有虧職守？是踴躍出席議會並熱烈發言，還是出席率偏低、在議場老是當啞巴？議會質詢內容言之有物還是空洞、荒腔走板，甚至於一再放棄質詢權或質詢總是變護航？審視這些問題後，罷免的正當性或報復性，就昭然若揭了。

回頭看看韓國瑜的罷免案：韓國瑜2018／12／25就任高雄市長後，日上三竿才出門辦公有之，中午過後才上班也有之；2019／10／16開始請長假，投入2020年總統選舉；2020／1／11總統大選落敗後，才重回高雄市府上班；2020／6／6遭高雄市民以939,090高票罷免。上任不滿一年就落跑想更上層樓，騎驢找馬又拒絕辭職參選的韓國瑜，有沒有怠忽高雄市長職守？罷免期間，民進黨黨主席有沒有明目張膽對韓國瑜喊殺喊打？當初輸給韓國瑜的陳其邁，有沒有公然站在贊成罷免的那邊助一臂之力？

再看看10月23日將進行投票的台中立委陳柏惟罷免案。中國國民黨像失心瘋一樣投入，當初對戰失利的前立委顏寬恒，竟以志工身分投入此次的罷免活動，可說連「選輸了，就罷免報復」的瓜田李下都不在乎。此風，可長？不可長？

坦白講，在藍綠盤勢均力敵甚或差距一、二成的地方，選輸了，要政治操作報復性罷免，其實都不難成案。最後決定罷免是否通過的關鍵，可能不是看當事人的稱職與否，而是看贊成方與反對方動員力道的發揮。這是當初罷免立法的初衷用意所在嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）